Ожидается, что в новогодних елках, фестивалях, конкурсах, концертах примут участие более 150 тысяч жителей и гостей области. Обеспечивать общественный порядок и безопасность будут более 2000 сотрудников органов внутренних дел, около 200 сотрудников Росгвардии, свыше 350 сотрудников частных охранных организаций и порядка 400 представителей добровольных народных дружин и казачества. Для получения информации о правонарушениях в период новогодних и рождественских мероприятий УМВД России по Владимирской области организовало круглосуточную работу «горячей телефонной линии» 8 (4922) 37-46-03.

Фото: https://tourcatalog.ru/articles/