Жалоба признана необоснованной

23 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Первая Объединенная Шинная Компания» (г.Москва) на положения документации электронного аукциона на поставку шин автомобильных для нужд МКУ «Центр управления автомобильными дорогами».

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно установлено в аукционной документации требование к месту поставки товара – поставка осуществляется самовывозом со склада поставщика (удаленность склада от г.Владимир не более 15 км), что ведет к ограничению количества участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Первая Объединенная Шинная Компания» (г.Москва) по доводам, изложенным в ней, необоснованной.