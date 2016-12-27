Попали в реестр недобросовестных поставщиков

26 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» о включении информации об Индивидуальном предпринимателе М. в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

18 июля 2016 года по итогам электронного аукциона был заключен контракт с ИП М. на поставку мясных консервов (говядина тушеная) для нужд ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Требования к качеству поставляемой продукции содержались в приложении к контракту (спецификации).

По данным заказчика, поставщик существенно нарушил условия контракта, поставив товар, не соответствующий требованиям к качеству (ГОСТ 32125-2013), что подтверждается заключениями эксперта. В связи с чем заказчиком 18.11.2016 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Представитель ИП пояснил, что проведение экспертиз предусмотрено контрактом только в день приемки товара, кроме того, заказчиком с 17.11.2016 не подавались заявки, тем самым не было предоставлено возможности поставщику поставить другую (качественную) продукцию.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок приняла решение о включении Индивидуального предпринимателя М. в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.