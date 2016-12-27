По данным поисковой системы вакансий ГородРабот.ру, рынок труда Владимира сейчас сегодня во Владимирской области доступно 13 411 вакансий, из которых 6 244 вакансии приходится на столицу области.
Карта вакансий по городам Владимирской области выглядит так:
- Владимир — 6 244 вакансии;
- Ковров — 1005 вакансии;
- Муром — 679 вакансий;
- Гусь-Хрустальный — 659 вакансий;
- Александров — 624 вакансии;
- Киржач — 397 вакансий;
- Вязники — 376 вакансий;
- Покров — 343 вакансии;
- Кольчугино — 323 вакансии;
- Суздаль — 319 вакансий;
- Петушки — 286 вакансии;
- Гороховец — 254 вакансии;
- Собинка — 245 вакансий;
- Камешково — 226 вакансий;
- Юрьев-Польский — 222 вакансии.
Раскладка вакансий по профессиональным индустриям Владимира сегодня такова:
- продажи — 1 154 вакансии;
- рабочий персонал — 1 112 вакансий;
- производство — 698 вакансий;
- транспорт, логистика — 531 вакансий;
- информационные технологии — 412 вакансий;
- административный персонал — 383 вакансии;
- строительство, недвижимость — 281 вакансия;
- бухгалтерия, управленческий учет — 272 вакансии;
- высший менеджмент — 262 вакансии;
- медицина, фармацевтика — 239 вакансий;
- туризм, гостиницы, рестораны — 237 вакансий;
- маркетинг, реклама, PR — 212 вакансий;
- инсталляция, сервис — 199 вакансий;
- безопасность — 186 вакансий;
- консультирование — 176 вакансий.
Показатели зарплат
Средняя зарплата во Владимирской области установилась на отметке в 30 634 руб., а во Владимире этот показатель выше на 300 рублей и составляет 30 932 руб.. Рассмотрим средние показатели предлагаемых зарплат по профессиональным отраслям:
- Административный персонал — 21 154 руб.;
- Высший менеджмент — 44 206 руб.;
- Информационные технологии — 28 859 руб.;
- Маркетинг, реклама, PR — 24 944 руб.;
- Медицина, фармацевтика — 26 625 руб.;
- Начало карьеры — 22 210 руб.;
- Продажи — 28 409 руб.;
- Рабочий персонал — 37 515 руб.;
- Строительство, недвижимость — 38 442 руб.
Полная статистика заработных плат доступна на gorodrabot.ru/salary.
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