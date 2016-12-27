По данным поисковой системы вакансий ГородРабот.ру, рынок труда Владимира сейчас сегодня во Владимирской области доступно 13 411 вакансий, из которых 6 244 вакансии приходится на столицу области.

Карта вакансий по городам Владимирской области выглядит так:

Владимир — 6 244 вакансии;

Ковров — 1005 вакансии;

Муром — 679 вакансий;

Гусь-Хрустальный — 659 вакансий;

Александров — 624 вакансии;

Киржач — 397 вакансий;

Вязники — 376 вакансий;

Покров — 343 вакансии;

Кольчугино — 323 вакансии;

Суздаль — 319 вакансий;

Петушки — 286 вакансии;

Гороховец — 254 вакансии;

Собинка — 245 вакансий;

Камешково — 226 вакансий;

Юрьев-Польский — 222 вакансии.

Кого ждут работодатели

Раскладка вакансий по профессиональным индустриям Владимира сегодня такова:

продажи — 1 154 вакансии;

рабочий персонал — 1 112 вакансий;

производство — 698 вакансий;

транспорт, логистика — 531 вакансий;

информационные технологии — 412 вакансий;

административный персонал — 383 вакансии;

строительство, недвижимость — 281 вакансия;

бухгалтерия, управленческий учет — 272 вакансии;

высший менеджмент — 262 вакансии;

медицина, фармацевтика — 239 вакансий;

туризм, гостиницы, рестораны — 237 вакансий;

маркетинг, реклама, PR — 212 вакансий;

инсталляция, сервис — 199 вакансий;

безопасность — 186 вакансий;

консультирование — 176 вакансий.

Показатели зарплат

Средняя зарплата во Владимирской области установилась на отметке в 30 634 руб., а во Владимире этот показатель выше на 300 рублей и составляет 30 932 руб.. Рассмотрим средние показатели предлагаемых зарплат по профессиональным отраслям:

Административный персонал — 21 154 руб.;

Высший менеджмент — 44 206 руб.;

Информационные технологии — 28 859 руб.;

Маркетинг, реклама, PR — 24 944 руб.;

Медицина, фармацевтика — 26 625 руб.;

Начало карьеры — 22 210 руб.;

Продажи — 28 409 руб.;

Рабочий персонал — 37 515 руб.;

Строительство, недвижимость — 38 442 руб.

Полная статистика заработных плат доступна на gorodrabot.ru/salary.