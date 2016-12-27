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По данным поисковой системы вакансий ГородРабот.ру, рынок труда Владимира сейчас сегодня во Владимирской области доступно 13 411 вакансий, из которых 6 244 вакансии приходится на столицу области.

Карта вакансий по городам Владимирской области выглядит так:

  • Владимир — 6 244 вакансии;
  • Ковров — 1005 вакансии;
  • Муром — 679 вакансий;
  • Гусь-Хрустальный — 659 вакансий;
  • Александров — 624 вакансии;
  • Киржач — 397 вакансий;
  • Вязники — 376 вакансий;
  • Покров — 343 вакансии;
  • Кольчугино — 323 вакансии;
  • Суздаль — 319 вакансий;
  • Петушки — 286 вакансии;
  • Гороховец — 254 вакансии;
  • Собинка — 245 вакансий;
  • Камешково — 226 вакансий;
  • Юрьев-Польский — 222 вакансии.

6gorodrabot1Кого ждут работодатели

Раскладка вакансий по профессиональным индустриям Владимира сегодня такова:

  • продажи — 1 154 вакансии;
  • рабочий персонал — 1 112 вакансий;
  • производство — 698 вакансий;
  • транспорт, логистика — 531 вакансий;
  • информационные технологии — 412 вакансий;
  • административный персонал — 383 вакансии;
  • строительство, недвижимость — 281 вакансия;
  • бухгалтерия, управленческий учет — 272 вакансии;
  • высший менеджмент — 262 вакансии;
  • медицина, фармацевтика — 239 вакансий;
  • туризм, гостиницы, рестораны — 237 вакансий;
  • маркетинг, реклама, PR — 212 вакансий;
  • инсталляция, сервис — 199 вакансий;
  • безопасность — 186 вакансий;
  • консультирование — 176 вакансий.

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 Показатели зарплат

Средняя зарплата во Владимирской области установилась на отметке в 30 634 руб., а во Владимире этот показатель выше на 300 рублей и составляет 30 932 руб.. Рассмотрим средние показатели предлагаемых зарплат по профессиональным отраслям:

  • Административный персонал — 21 154 руб.;
  • Высший менеджмент — 44 206 руб.;
  • Информационные технологии — 28 859 руб.;
  • Маркетинг, реклама, PR — 24 944 руб.;
  • Медицина, фармацевтика — 26 625 руб.;
  • Начало карьеры — 22 210 руб.;
  • Продажи — 28 409 руб.;
  • Рабочий персонал — 37 515 руб.;
  • Строительство, недвижимость — 38 442 руб.

Полная статистика заработных плат доступна на gorodrabot.ru/salary.

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