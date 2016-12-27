Бетонный замес теперь произошёл в БСП

Сегодня во Владимире вновь ЧП с участием бетономешалки. Утром он снес теплопровод на территории БСП.

Очевидцы в соцсетях впечатлились живописным видом, который открылся после того, как труба лопнула. «Красивый фонтан был!» – утверждают граждане. По всей видимости, считают очевидцы, водитель махины не рассчитал габариты. Возможно, дополнительный слой снега под колесами дополнительно сузил пространство и сбил водительский глазомер.

В ОАО «Владимирские коммунальные системы» «Призыву» подтвердили, что одно неловкое движение миксера стало причиной коммунальной аварии. Без тепла остались только корпуса больницы. Прерванное горячее водоснабжение оперативно налажено за счет резервных источников.

– Поскольку на улице щадящий, то в корпусах БСП не ощутят резкого понижения температурного режима, – отметил пресс-секретарь «ВКС» Александр Васин. – К 12.30 мы в полном объеме запустим систему.

Кстати, в нынешнем году именно бетономешалки спровоцировали резонансные ДТП во Владимире. Самая громкая – на улице Полины Осипенко с участием пьяного водителя, когда пострадали сразу 13 автомобилей. Три – автобус «ПАЗ», легковушки «ВАЗ-2114» и Toyota Camry он задел, вылетев на «встречку», после чего завалился на припаркованные у края проезжей части девять автомобилей. Ранее на мосту через Рпень опрокинулась бетономешалка. По предварительной информации, у большегрузного автомобиля отказали тормоза.

Фото из группы “Подслушано Автомобилистов”