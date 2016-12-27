Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 100%

На минувшей неделе в медицинские организации региона с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 19 096 человек, среди них 11 216 детей.
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 95,6%.
Наибольшее количество заболевших отмечено во Владимире, Ковровском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах.
Сообщается также, что Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области лабораторно подтвердил 39 случаев гриппа А/H3N2 («гонконгский грипп»).
Во Владимире за прошедшую неделю в лечебные учреждения обратились 5749 человека, среди них – 3276 детей. Эпидпорог по совокупности населения превышен на 96,27%.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, что в случае заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и следовать его предписаниям; соблюдать постельный режим и стараться пить как можно больше жидкости.
Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение, соблюдать правила личной гигиены, избегать многолюдных мест, а также надевать гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
Фото: http://www.kopeika.org/raznoe?start=10
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