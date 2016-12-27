Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 100%

В регионе-33 выявлено 39 случаев «гонконгского» гриппа A(H3N2).

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На минувшей неделе в медицинские организации региона с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 19 096 человек, среди них 11 216 детей.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 95,6%.

Наибольшее количество заболевших отмечено во Владимире, Ковровском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах.

Сообщается также, что Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области лабораторно подтвердил 39 случаев гриппа А/H3N2 («гонконгский грипп»).

Во Владимире за прошедшую неделю в лечебные учреждения обратились 5749 человека, среди них – 3276 детей. Эпидпорог по совокупности населения превышен на 96,27%.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, что в  случае заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и следовать его предписаниям; соблюдать постельный режим и стараться пить как можно больше жидкости.

Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение, соблюдать  правила личной гигиены, избегать многолюдных мест, а также надевать гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.

Фото: http://www.kopeika.org/raznoe?start=10

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