Владимирское УФАС сообщает

26 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Тини прайс» на действия комиссии при проведении запроса котировок на поставку компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест для нужд ГБУ «МФЦ Владимирской области».

По мнению заявителя, заказчик необоснованно отклонил котировочную заявку, так как она содержала всю информацию, предусмотренную Законом о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчик пояснил, что котировочной комиссией было принято решение об отклонении заявки на основании отсутствия в заявке согласия на исполнение контракта и в соответствии с пунктом 1 частью 3 статьи 73 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Тини прайс» по доводам, изложенным в ней, обоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.