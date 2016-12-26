О контрафактном алкоголе можно сообщить на «горячую линию»

Прокуратура проверит торговые точки и интернет-магазины, реализующие алкоголь

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Прокуратура Владимирской области открыла «горячую линию» по фактам реализации контрафактной алкогольной  и спиртосодержащей продукции на территории нашего региона.

Поводом для усиления контроля послужили   массовые отравления жителей Иркутска, где от  суррогатного алкоголя погибло больше 70 человек.
Надзорное ведомство проверит, как  в области производят алкоголь и спиртосодержащую продукцию, а также проконтролирует точки продажи спиртного. Под проверку попадут и интернет-магазины и прочие способы реализации алкоголя во всемирной паутине.

Чтобы сообщить информацию по продаже контрафактного алкоголя, любой житель может позвонить на «горячую линию»   по телефонным номерам 8 (4922) 32-42-66 (звонить с 09 часов до 13 и с 14 часов до 18) и 8-910-779-55-06 (круглосуточно).

Фото: http://alternews.mirtesen.ru

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