Погибли большие друзья Фатьяновского праздника

По сообщениям федеральных СМИ, трагедия произошла в 05:27 мск 25 декабря. Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров практически сразу после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки, после чего должен был проследовать в Латакию. Артисты летели поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, с наступающими новогодними праздниками. Сопровождали ансамбль наши коллеги – журналисты крупнейших российских телеканалов. Из 92 пассажиров и членов экипажа злополучного рейса не выжил никто.

Один из организаторов Фатьяновского праздника, внучка поэта Анна Китина (Фатьянова) дополнительно сообщила в своём аккаунте в Facebook, что на борту самолёта вместе с участниками ансамбля находился и Андрей Савельев – также неоднократный участник и лауреат Фатьяновских фестивалей.

“Уважаемые мои Друзья! – написала она. – Сегодня произошла ужасная трагедия. Погибли 64 артиста Ансамбля Александрова! В том числе и большой друг Фатьяновских праздников Андрей Савельев! Вечная память!!!!!”

Андрей Савельев бывал в Вязниках неоднократно, в т.ч. в 2010 и в 2014 годах. Ансамбль им. А.В. Александрова особо запомнился гостям Солнечной поляночки в 2000, 2006 и 2009 годах. В сети удалось найти видео 2009 года, по которому можно судить, как искренне и тепло главная вязниковская сцена принимала известный на весь мир песенный коллектив.

По счастливой случайности ведущего солиста ансамбля Вадима Ананьева (именно он исполнял “Соловьёв” в 2009 году в Вязниках) на борту самолёта не было. По информации телеканала “Россия-1”, из оркестра в Сирию отправились только те музыканты, которые играли на баяне и балалайке.

По словам Ананьева, он не смог лететь, так как у него недавно родился ребенок и дома оставались трое маленьких детей.

А вот другой солист ансамбля Владислав Голиков, также известный вязниковцам, погиб.

Как сообщает сайт mir24.tv, последний раз разбившийся Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 проходил плановую проверку в сентябре 2014 года, а ремонтировался в декабре 2014 года. Он эксплуатируется с мая 1983 года, однако назначенный ресурс этой модели – 35 лет, а кроме того, машину использовали в щадящем режиме – в воздухе она находилась всего 6689 часов из 60 тыс. допустимых.

Расследование причин трагедии продолжается. На данный момент рассматривается две версии: техническая неисправность или попадание птицы в двигатель. По сообщениям федеральных СМИ, версия теракта считается маловероятной.

Между тем источник «Фонтанки» в Министерстве обороны указал, что сотрудники ФСБ все равно отрабатывают версию теракта. Они проверяют всех, кто мог подходить к самолету в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере.

Полный список погибших в результате крушения Ту-154 опубликован на сайте Министерства обороны РФ.

Завтрашний день в России объявлен днём траура. Уже известно, что президент РФ Владимир Путин отменил своё участие в световом шоу в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 26 декабря. Глава государства выразил соболезнования родственникам жертв катастрофы Ту-154.

На фото:

Андрей Савельев;

Ансамбль им. А.В. Александрова на Фатьяновском празднике в Вязниках в 2009 году.

Снимки из архива Андрея Ратникова.