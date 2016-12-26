Владимирцы скорбят вместе со всей страной

В областной филармонии Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступал неоднократно и всякий раз с большим успехом. К слову, ближайший концерт коллектива был запланирован на 18 февраля 2017 года.

Сегодня у главного входа установлена афиша этого концерта с траурной лентой, а владимирцы несут к зданию филармонии цветы. Таким образом, владимирцы разделяют скорбь в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным морем, в которой накануне погибли 92 человека.

Среди погибших съемочные группы трех российских телеканалов, военнослужащие и музыканты армейского ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с наступающими новогодними праздниками.

Указом президента РФ Владимира Путина сегодняшний день объявлен в России днем траура. Как пояснили во владимирской мэрии, в областном центре сегодня отменены все развлекательные мероприятия, исключение оставили только для детских благотворительных елок.

Фото: http://www.scoopnest.com/ru/user/kp_kuban/711432127384977408