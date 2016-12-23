За «мажоров» наказали охранников, Шохина и паразитов в бассейне

Прокуратура завершила проверку сообщений о нашумевшей вечеринке в бассейне школы №42 микрорайона Юрьевец областного центра

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Прокуратура города Владимира нашла нарушения каждой из сторон, которая имела хоть какое- то отношение к организации «пьяной вечеринки» в бассейне школы №42.

Установлено, что охранники ЧОП «Стрела», дежурившие 5 ноября в учебном заведении, не проверили документы у молодых людей, которые сняли этот бассейн.

Прокуратура  внесла представление об устранении нарушений законодательства о частной охранной деятельности. Акт находится на рассмотрении.

Полиция, в свою очередь, привлекла «гламурных мажоров» к административной ответственности за распитие ими алкогольной продукции и курение табака в общественном месте.

Региональный Роспотребнадзор также  нашёл ряд нарушений по части санитарно-эпидемиологических требований. Например, не соблюдалась кратность лабораторного контроля за качеством воды в ваннах бассейнов, отсутствовал контроль за паразитологическими показателями, персонал бассейна не контролировал соблюдение посетителями правил пользования бассейном, а помещения общеобразовательной организации использовались не по назначению. Должностным лицам выписан  штраф.

Как отмечают в прокуратуре, все выявленные нарушения  – следствия ненадлежащей организации работы учебных заведений мэрией города.

В адрес сити-менеджера Андрея Шохина надзорное ведомство внесло представление.

Напомним, в начале декабря   общественность широко обсуждала поведение группы молодых людей, арендовавших  бассейн клубно-спортивного блока школы №42.

На любительской видеозаписи, выложенной в Интернет, молодые люди развлекаются в обществе девушек и пьют дорогие алкогольные напитки, курят в детских туалетах.

Фото: http://syn-clean.ru/images/basseyn2.jpg

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