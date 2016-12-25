Во Владимире залили бульвар

Десятки людей стремительно летят, плавно скользят или осторожно ковыляют по льду – в зависимости от собственных умений. Здесь можно встретить и бабушек с внуками, и школьников, и молодые парочки. Даже в предновогодье, когда большинство людей занято подготовкой к праздникам и только мечтает расслабиться, народу здесь достаточно много. “В этом году каток стал удобнее, – поделились подруги Катя Ивлева и Вика Митрошина. – Дорожки длиннее – так что можно как следует разогнаться. И разворачиваться легче. Будем приходить сюда, когда сможем”. На катке есть лавочки, чтобы присесть, ограждение с бортиками (катающиеся также пользуются им, чтобы передохнуть) и потрясающие виды на город. Вечером все это подсвечивается гирляндами белых и голубых огней.

Покататься на коньках в центре Владимира – удовольствие вполне доступное. Дети до 18 лет и студенты могут выйти на лед бесплатно, для остальных билет стоит 20 рублей – если вы пришли со своими коньками. Коньки в прокат выдают под залог: 1000 рублей – детские, 1500 – взрослые. Кататься можно, сколько угодно, но несколько раз в день каток закрывают на перерыв, чтобы расчистить лед. Время работы катка – с 16-00 до 22-00 по будням и с 11-00 до 22-00 по выходным. Возле входа стоит палатка с едой и горячими напитками.

Еще одно преимущество нового катка – он не нарушает привычных дорожек пешеходам, как это было раньше в Липках. Для конькобежцев перекрыли только половину бульвара, так что желающим посмотреть на пойму Клязьмы с обзорной площадки осталось достаточно места для прогулки. Недовольны, пожалуй, только любители кататься с горок: раньше они съезжали с холма, на котором стоит Успенский собор, прямо на бульвар. Теперь же на ватрушке или картонке можно запросто въехать в заборчик, огораживающий каток. А другой горки в центре пока не придумали.

Фото автора.