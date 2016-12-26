Владимирская компания получит на производство «Волгобасов» полмиллиарда

Займ на льготных условиях даст возможность разработать высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию

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Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил льготный заем в размере 500 млн. рублей для ООО «Бакулин моторс групп».

Деньги будут перечислены на производство современных автобусных платформ на различных видах топлива и альтернативных источниках энергии с уровнем применения отечественных узлов и компонентов не менее 90%, – отмечают в областной администрации.

Проект, представленный в Фонд развития – первый  этап реализации масштабного комплексного инвестиционного проекта «Строительство научно­промышленного комплекса по производству автобусов во Владимирской области» с общим объемом инвестиций более 3 млрд. рублей.

Специалисты кампании разработают новый  для рынка продукт – универсальную автобусную  платформу и электрическое шасси на базе электробусов. Кроме того, перед разработчиками стоит задача создать электродвигатель и систему управления, а также технологию сборки и монтажа оборудования для серийного производства шасси.

Напомним, Фонд развития промышленности, с которым активно сотрудничает Владимирская область,  создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Фото: http://komtransspb.ru

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Комментарии:

  1. Леонид

    “Волгобусы” на улицах Владимира исключительно холодные машины!!!

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