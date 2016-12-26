Владимирская компания получит на производство «Волгобасов» полмиллиарда

Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил льготный заем в размере 500 млн. рублей для ООО «Бакулин моторс групп».
Деньги будут перечислены на производство современных автобусных платформ на различных видах топлива и альтернативных источниках энергии с уровнем применения отечественных узлов и компонентов не менее 90%, – отмечают в областной администрации.
Проект, представленный в Фонд развития – первый этап реализации масштабного комплексного инвестиционного проекта «Строительство научнопромышленного комплекса по производству автобусов во Владимирской области» с общим объемом инвестиций более 3 млрд. рублей.
Специалисты кампании разработают новый для рынка продукт – универсальную автобусную платформу и электрическое шасси на базе электробусов. Кроме того, перед разработчиками стоит задача создать электродвигатель и систему управления, а также технологию сборки и монтажа оборудования для серийного производства шасси.
Напомним, Фонд развития промышленности, с которым активно сотрудничает Владимирская область, создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.
Фото: http://komtransspb.ru
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Леонид
“Волгобусы” на улицах Владимира исключительно холодные машины!!!