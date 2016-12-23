Жалоба признана необоснованной

23 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Оксиген» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы централизованного обеспечения лечебными газами (кислород, закись азота, вакуум) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку по основанию «в заявке не предоставлен идентификационный номер налогоплательщика учредителя», так как в заявке ООО «Оксиген» содержались все необходимые документы и информация, в том числе ИНН учредителя участника закупки.

Представитель уполномоченного органа пояснил, что в аккредитационных документах заявителя на дату подачи заявки и на дату её рассмотрения комиссией содержалась выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой у Общества два учредителя -физических лица. Однако в заявке указан ИНН только одного из учредителей. Сведения об изменениях состава учредителей участник закупки предоставил оператору электронной площадки 15.12.2016, за рамками рассмотрения заявки.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Оксиген» необоснованной.