Жалоба признана необоснованной

22 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО ЧОО «Ирбис» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по охране объектов для нужд ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вольгинский».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно отклонила его заявку, так как в заявке содержались все требуемые документы и информация, в том числе Устав Общества и распечатанная на бумажном носителе выписка из единого государственного реестра юридических лиц, подписанная электронно-цифровой подписью.

Обоснование отклонения заявки: в заявке не представлены документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, а также копия Устава участника закупки.

Представители заказчика пояснили, что выписка, полученная из ФНС России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и распечатанная на бумажном носителе, не соответствует положениям Федерального закона № 44-ФЗ и требованиям конкурсной документации. Участником в составе заявки копия Устава представлена не в полном объеме, поскольку частично содержит копии листов Устава другого юридического лица.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО ЧОО «Ирбис» необоснованной.