Социальные выплаты будут проиндексированы

В первом чтении главный финансовый документ региона был утвержден месяц назад. На тот момент Москва еще не определилась с окончательными суммами дотаций для регионов, поэтому их объем на 2017-й был принят на уровне текущего года. Ко второму чтению депутаты Заксобрания внесли 78 поправок. Часть из них как связана с тем, что стало известно распределение регионам дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Еще одна важная поправка, которая “родилась” в ходе проведения публичных слушаний, касается финансирования отдыха детей в оздоровительных лагерях региона. Теперь субсидии на эти цели местным бюджетам будут предоставляться при условии, что доля родительской платы в общей стоимости путевки должна быть равной для всех, вне зависимости от места работы и занимаемой должности родителей.

– Таким образом, мы обеспечиваем равные права детей на летний отдых, – отметил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Максим Васенин. – При этом сохраняется право на получение льготных путевок для детей из неполных, малообеспеченных и детей-сирот.

На декабрьском заседании депутаты Заксобрания рассмотрели и приняли целый блок социальных законов. С 1 января 2017 года на 5% будут проиндексированы все региональные меры поддержки социально незащищенных категорий граждан: это семьи с детьми, в том числе многодетные, ветераны туда, труженики тыла, жертвы политических репрессий и некоторые другие категории льготников. Всего проиндексированные выплаты получат около 275 тысяч человек.

Повысилась и единовременная денежная выплата при рождении ребенка: второго – до 4109 руб., третьего и последующих детей – до 8216 руб., при рождении двойни – до 13691 руб. Выплата опекунам недееспособных граждан увеличится на 15% и составит 6900 рублей вместо сегодняшних 6000, на 5% проиндексированы выплаты приемным родителям и патронатным воспитателям.

Уточнены нормы государственного обеспечения и меры социальной поддержки сирот. В частности, право на полное гособеспечение распространяется теперь и на детей, потерявших родителей во время получения профессионального образования. Кроме этого детские дома и интернаты теперь на законных основаниях смогут на год продлить пребывание выпускников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: например, не смог найти работу или остался без жилья.

Еще одним важным пунктом повестки дня стало обсуждение проекта закона о благоустройстве во Владимирской области. Его задача – обеспечить единый подход к созданию комфортной и безопасной среды для жителей всех муниципальных образований области. До 1 марта все субъекты законодательной инициативы смогут изучить документ и предложить свои поправки.

Фото: https://vmurmane.ru/wp-content/uploads/2016/10/1477926939.jpg