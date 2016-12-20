Сведения о компании включены в реестр недобросовестных поставщиков

Сведения об ООО «Сити Проект Инжиниринг» включены в реестр недобросовестных поставщиков.

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Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи о включении сведений в отношении ООО «Сити Проект Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков.

В июне 2016 года по результатам проведенного электронного аукциона между  ГБУЗ ВО ЦСФП  (Заказчик) и ООО «Сити Проект Инжиниринг» (Подрядчик) заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций здания амбулаторного Муромского межрайонного противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу г. Муром, ул. Мечникова, д.18 а.  Работы должны быть исполнены не позднее 60 дней с момента заключения контракта. Однако в указанный срок работы были исполнены не в полном объеме.

Заслушав мнение заявителя, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о включении сведений в отношении ООО «Сити Проект Инжиниринг», его учредителей, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа общества  в реестр недобросовестных поставщиков.

 

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