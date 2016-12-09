Роман Сорокин перешел во «Владимирэнерго»

Топ-менеджерам филиала дочерней компании ПАО «Россети» Роман Сорокин был представлен в качестве руководителя сегодня после обеда. «С корабля на бал»: перерыва в его трудовой деятельности не было ни дня. Еще вчера он возглавлял областной департамент цен и тарифов, и известие о его увольнении в связи с «переходом на другую работу», опубликованное нами утром, для большинства оказалось неожиданностью.
Информацию об оперативном назначении Романа Сорокина в энергетическую компанию подтвердили нашим коллегам из «Зебра ТВ» в пресс-службе «Владимирэнерго».
На новом посту Роман Сорокин сменил Валентина Мартьянова, проработавшего на разных постах во «Владимирэнерго» 22 года, из них на посту гендиректора – 11 лет.
Фото: http://www.ruscable.ru /news/images /big-61444-1.jpg
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
ark-1767
одни управленцы везде .