Роман Сорокин перешел во «Владимирэнерго»

Топ-менеджерам филиала дочерней компании ПАО «Россети» Роман Сорокин был представлен в качестве руководителя сегодня после обеда. «С корабля на бал»: перерыва в его трудовой деятельности не было ни дня. Еще вчера он возглавлял областной департамент цен и тарифов, и известие о его увольнении в связи с «переходом на другую работу», опубликованное нами утром, для большинства оказалось неожиданностью.

Информацию об оперативном назначении Романа Сорокина в энергетическую компанию подтвердили нашим коллегам из «Зебра ТВ» в пресс-службе «Владимирэнерго».

На новом посту Роман Сорокин сменил Валентина Мартьянова, проработавшего на разных постах во «Владимирэнерго» 22 года, из них на посту гендиректора – 11 лет.

Фото: http://www.ruscable.ru /news/images /big-61444-1.jpg