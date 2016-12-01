Муромские школьники забили двух котят до смерти

В муромской группе помощи животным «SOS» сообщают, что четверо учеников второго и третьего класса школы №15 избивали дворовых котят ногами и палкой. Пожилая местная жительница отобрала животных у малолетних садистов. Один котенок – черный – умер сразу, второй был в шоковом состоянии, вырвался от спасительницы и убежал.

Двух других зоозащитники отнесли к ветеринару. У рыжего малыша были диагностированы сильные ушибы тела, из-за сильного удара по голове котейка перестал видеть. Он умер через несколько часов после обследования. На лечение последнего котенка волонтеры собирают деньги.

«По обращению бабушки к участковому, он только сказал, что это не его дело, и пусть она вызывает полицию, даже не взяв заявление с нее, – пишут в группе. – Бабушка ходила и к родителям мальчиков, но родители сказали, что подадут на нее заявление за то, что она своими замечаниями испортила настроение мальчику».

Сейчас муромские зоозащитники пытаются с помощью юриста найти управу на живодеров. Однако пока сомнительно, что они смогут чего-то добиться. Напомним: в аналогичной истории с котенком во Владимире его мучители отделались 30-дневным пребыванием в Центре временного содержания несовершеннолетних. При этом садистам было уже 15 лет и непонятно, может ли хотя бы такая мера быть примененной к младшим школьникам.

Фото: https://vk.com/cat_dog_sos_33?w=wall-108207902_4483