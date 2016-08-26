Зря себя считаю городским теперь я…

– Дому, в котором я живу, уже сто пятьдесят лет, – рассказывает Елена Анатольевна, жительница злополучной Быковки. – Когда отец в 1943 году приезжал на побывку, он вспоминал: даже вечером на улице было светло, как днем. Потому что уличное освещение работало. Сейчас на всю улицу – три фонаря, то горят, то нет. Во время учебного года дети по утрам идут в школу – светят себе телефонами, как фонариками.

Когда-то Быковка была деревней, причем зажиточной. Сейчас это – беднейшая из городских окраин. Блага цивилизации – водопровод, газопровод, асфальтированная дорога – заканчиваются ровно за сто метров до того, как начинается улица. В «мертвой зоне» – двадцать два дома, в большинстве из них живут пенсионеры. «Автобусы сюда не ходят. Автолавка к нам не приезжает, – говорит Ольга Каданцева, еще одна жительница Быковки. – Потому что она ездит в сельской местности, а мы считаемся городскими. Чтобы попасть в магазин, надо пересечь две дороги – железную и автомобильную, подняться и спуститься с насыпи. Пожилому человеку все это достаточно тяжело».

Неподалеку от улицы расположена воинская часть, из нее на Быковку попадают канализационные стоки. Канализация здесь – это простая канава, по которой течет вонючая жидкость. На берегу канавы стоит дом Ирины Насибовой. «Когда идут дожди, сток забивается и начинается разлив, – жалуется она. – Запах стоит ужасный, но дело не только в нем. Эти канализационные стоки подмывают фундамент дома, подвал заливает – и тогда моя картошка, банки с соленьями – просто плавают во всем этом».

Газ на Быковку собираются провести уже почти четверть века. Однажды – где-то в 90-х годах – жители даже успели скинуться на проект. Однако тогда дело застопорилось, а позже выяснилось, что «срок годности» проекта – два года. Заказывать новый уже никто не решился. Топят дровами, готовят на электроплитках или заказывают газовые баллоны.

Однако главная из местных проблем – вода. Раньше в Быковке было по колодцу на каждые два дома, сейчас осталось всего три, причем вода в них плохая – мутная и вонючая. Жители Быковки даже отправили ее на анализ и получили вердикт: для питья непригодна. Тем не менее, она нужна и в больших количествах: приготовить еду, помыться, полить огород. Пенсионеры приладились ходить на колодец с тележками, зимой – с санками. Воду набирают в большие канистры, потом отстаивают и кипятят. Люди не помнят, когда у них в последний раз чистили колодцы. Впрочем, как и пожарный пруд. Говорят, раньше в нем можно было даже купаться. Сейчас воду с трудом можно рассмотреть за камышами и ряской.

Сделать нормальный водопровод на Быковке обещают давно, в последний раз – в мае этого года. Жители успели обрадоваться, подготовить необходимые документы – и тут выяснилось, что водопровод заканчивается на местной пилораме. Владелец этого предприятия сначала вроде и разрешил сделать врезку к своей трубе, но потом передумал. Теперь он просит за это 300 тысяч рублей – и по закону имеет на это право. Другое дело, что у жителей Быковки таких денег нет. И местные власти их тоже не найдут: бюджет у Лакинска и без того дефицитный.

Пока все, что могут предложить жителям Быковки – самим договариваться со строптивым бизнесменом. Например, попытаться его разжалобить. Впрочем, осуществить это не так просто: на пилораме предприниматель появляется редко, а его телефон не отвечает.

Слово власти

Нина Гусарова, депутат Лакинского горсовета, куратор проекта «ЖКХ-контроль» в г.Лакинск:

– Проблемы Быковки мы очень хорошо знаем, но не могу сказать, что все там так уж плохо. Уличное освещение, например, работает. Только лампочки почему-то все время перегорают. Дорога там будет делаться. Сейчас мы в Лакинске расселяем два аварийных кирпичных дома, дома будем разбирать, а кирпич собираемся вывезти на Быковку и укрепить дорогу, потом засыпать щебенкой. Для того, чтобы сделать водопровод, все практически готово – осталось получить согласие предпринимателя на то, чтобы врезаться в трубу, проходящую по его территории. Здесь мы ничего не можем поделать. Альтернативный вариант – проводить воду через железную дорогу и федеральную автотрассу. Для этого потребуется остановить движение хотя бы на день и я сомневаюсь, что нам кто-нибудь это разрешит. Что касается газа – в этом году мы его даже не обещаем. Сначала надо войти в программу газификации, тогда будет предмет для разговора.