Решение проблем железнодорожных перевозок

ФАС России совместно с НП ОЖдПС и экспертным сообществом в соответствии с решениями рабочей группы при Экспертном совете по железнодорожному транспорту при ФАС России для рассмотрения вопросов в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по формированию коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта разработан сайт Коммерческой инфраструктуры рынка в сфере грузовых железнодорожных перевозок. Адрес сайта – kirrail.org.

На сайте раскрыта следующая информация:

1. Информационные сведения о Коммерческой инфраструктуре рынка в сфере грузовых железнодорожных перевозок.

2. Модульная разбивка сайта: модуль – «Размещение подвижного состава на путях необщего пользования» (запущен в тестовом режиме), модуль – «Организованные торги по предоставлению вагонов» (в стадии разработки), модуль – «Терминальных услуг» (в стадии разработки), модуль – «Регулярных грузовых поездов» (в стадии разработки), модуль– «Локомотивная тяга» (в стадии разработки), др.

В настоящее время на сайте реализована первая очередь проекта – запущен и работает в тестовом режиме система организованной торговли услугами по размещению грузовых вагонов на путях необщего пользования (модуль «Размещение подвижного состава на путях необщего пользования»).

Пользователями модуля могут являться операторы, которые хотят разместить свой подвижной состав на путях необщего пользования («отстой вагонов») и собственники путей необщего пользования, которые готовы продавать операторам услугу по отстою вагонов, а также грузовладельцы.

Ознакомиться с сайтом КИР и модулем КИР «Размещение подвижного состава на путях необщего пользования» можно по следующим адресам: kirrail.org и rb.kirrail.org.