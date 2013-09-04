Сериалы выдавливают из Интернета

В череде бесконечных ток-шоу и программ о происшествиях очень хочется посмотреть нормальное качественное кино. На ТВ такие фильмы редки или идут в неудобное время. А из-за антипиратского закона шансов скачать картину в Сети, чтобы посмотреть ее вечером после работы, становится все меньше.

С 1 августа вступил в силу так называемый антипиратский закон. Компании, имеющие авторские права на ту или иную картину, теперь могут обращаться в Мосгорсуд с требованием ограничить доступ к определенным интернет-ресурсам, без разрешения использующим объект авторского права. По решению Фемиды Роскомнадзор запрещает скачивание авторского продукта с данного контента. Первыми под действие закона попали сериалы.

Первые ласточки

Уже есть прецеденты судебных решений. Так, приняты два определения суда по заявлениям ЗАО «Сейчас». На торрент-ресурсе «rutor.org» без разрешения правообладателя размещены сериалы «Интерны», «Сашатаня», «ХБ», «Универ. Новая общага», а интернет-сайте turbofilm.tv – четыре сезона зарубежного сериала «Компьютерщики». По закону Роскомнадзору надлежит в течение трех рабочих дней определить провайдеров хостинга, направить им уведомление. Провайдеры в свою очередь должны уведомить владельцев сайтов о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней. Если владельцы ресурсов проигнорируют уведомление, то провайдеры хостинга обязаны ограничить доступ к данным ресурсам. Если же и провайдеры остались глухи к требованиям закона, то запрет на ресурс будет вводиться операторами связи.

Но гладко только на бумаге.А в действительности ситуация такова, что контент, оказавшийся в центре судебного разбирательства, по-прежнему не удален (во всяком случае, на то время, когда готовился этот материал). Правда, «Компьютерщики» с turbofilm.tv все же исчезли.

Роскомнадзор тем временем усиливает контроль за торрент-ресурсами. Он стал вести ежедневный мониторинг интернет-площадок. Выяснилось, что известный файлообменник «Rutor» дает шанс своим посетителям скачивать все, что под запретом.

– Видимо, в ряде случаев администрации ресурсов надеялись на возможность ограничиться разовыми акциями демонстрации лояльности и не учли системных подходов надзорного органа, – заявили в Роскомнадзоре.

Rutor.org сменил IP-адрес после первого решения Роскомнадзора о блокировке. В итоге оба IP-адреса попали к операторам связи, которые должны внести их в реестр адресов и доменов, содержащих информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав, и заблокировать их.

Первым же в реестре сайтов, распространяющих пиратское видео, попал ресурс http:// opensharing.org, проигнорировавший требование устранить возможность скачивания 10 фильмов, о правах на которые заявило ЗАО «Дирекция кино». Любопытно, что спустя пару недель интернет-ресурс вновь возобновил раздачу видеоконтента. В итоге Роскомнадзор вновь внес IP-адрес площадки в реестр для осуществления жесткой блокировки операторами связи.

Сериалы вместо новинок

Когда общественность обсуждала плюсы и минусы антипиратского закона, одним из главных достоинств назывался запрет на экранные копии фильмов. Предполагалось, что в первую очередь свои авторские права заявят компании, запускающие фильмы в кинопрокат. Это было бы логично, чтобы удалить из интернет-пространства множество копий премьер ужасного качества, снятых в кинозалах.

Тем не менее, все эти «экранки» благополучно существуют на интернет-площадках, в то время как за правое дело пострадали сериалы. Мосгорсуд уже вынес определения по таким многосерийным картинам: «Сашатаня», «Интерны», «ХБ», «Универ. Новая общага», «Компьютерщики», «Диверсант», «Две судьбы, новая жизнь», «На пути к сердцу» (10 серий), «Трудно быть мачо», 3 сезона «Александровского сада», «Институт благородных девиц», «День рождения Буржуя». Большая часть контентов по этим сериалам удалена.

На сегодня уведомления в адрес торрент-ресурсов направлены на зарубежные сериалы «Игра престолов», «Подпольная империя», «Банши», «Красавцы», «Борджиа», «Служба новостей», «Настоящая кровь», «Рим», «Рей Донован», «Точка взрыва».

По отечественным сериалам промедлений со стороны ресурсов не возникло. Оно и понятно, процент скачиваний не так уж велик, к тому же все эти сериалы бесконечно повторяются по разным каналам, как центральным, так и кабельным. А по поводу зарубежных сериалов возникнет еще немало споров. Все указанные сериалы пользуются огромным спросом, некоторые из них транслировали центральные каналы. Однако время их просмотра мало кому покажется удобным – далеко за полночь и всего один раз в неделю.

При желании путь найдется

Мы совсем не против антипиратского закона – наоборот, всеми руками «за». Но если есть альтернатива для потребителя. К примеру, продавались бы новинки сериалов в магазинах на дисках. Но их нет. В продаже можно встретить только ретро-сериалы или отечественные мыльные оперы. В небольших секциях есть некие пиратские копии по 100 рублей за 3-4 сезона, но это сериалы 2010-2012 годов.

В Интернете еще хуже. Поисковики выдают множество ресурсов, которые выкачивают деньги из клиентов, выпрашивая пополнить счета мобильных телефонов в обмен на таинственную ссылку. Если еще месяц назад на планшетах в приложениях было много ссылок на просмотр сериалов, фильмов, мультиков, то теперь их почти не осталось. Фильмы и мультфильмы еще можно купить. Стоимость скачивания 50-150 рублей. Ссылок на сериалы нет.

Но, как говорили старые большевики, «всех не перестреляешь». В сети есть торрент-ресурсы, на которые закачивают все известные сериалы, пользующиеся спросом. Тот же Rutor.org, IP-адреса которого уже намеревались заблокировать, предлагает несколько схем обхода запретов. Причем зарегистрированным пользователям будут высылать брокировки на почтовый адрес. Торрент-сайт «Рутрекер» по-прежнему жизнеспособен и дает возможность оперативно скачать любимые сериалы.

Есть еще один вариант. Существует много компаний, специализирующихся на переводах зарубежных сериалов. Это «Ньюстудио», «Точка ТВ», «Лост фильм», «1001 синема», «Алекс фильм». Они внимательно следят за выходом каждой новой серии, вывешивают анонсы сериалов. Это удобно и доступно. Мы готовы платить за подобное удобство, не нарушая закон и уважая авторские права. Почему нет?

Как у них

По большому счету, запреты на бесплатное скачивание введены ради одной цели – развития цифрового телевидения. У правообладателей и властей есть стремление привлечь зрителей на отдельные телеканалы. По аналогии с Европой и Америкой, где давно привыкли подписываться на интересующие каналы и смотреть вдоволь программы и сериалы. Правда, такой вариант предполагает либо наличие спутниковых тарелок, либо стабильного интернет-сигнала. А это пока лишь перспектива. Хорошая скорость Интернета, позволяющая без перебоя смотреть телеканал, имеется только во Владимире, а купить пару-тройку комплектов спутникового телевидения ценой 9-10 тысяч рублей за каждый под силу немногим.

…Кстати, на будущее. Пожелание Роскомнадзору – более активно контролировать интернет-ресурсы с запрещенной формацией. Пока таковых внесено в «черный список» несколько сотен. А их в мировой паутине – миллионы! Стоит лишь набрать в поисковике слова, касающиеся наркомании, суицида, детской порнографии, как вылезает столько ссылок, что бесплатный просмотр семейного сериала покажется просто цветочками.

Анна Тумановская