Случайная улица Бобкова

Это неприметное место располагается в Ленинском районе, между музыкальными улицами Чайковского и Глинки. На улице Бобкова всего 11 домов, но, несмотря на это, она имеет интересную историю, непохожую на какую-либо другую. Ведь появилась улица совершенно случайно. Судя по сохранившимся документам, она выросла сама собой, вопреки градостроительным планам.

Следствие строительного энтузиазма

На улицах Чайковского и Бородина во второй половине 60-х годов ХХ века велось активное строительство. Все мы помним планы Никиты Хрущева, который обещал каждому гражданину к 70-м годам по отдельной квартире. Разумеется, строители экономили на всем. Квартиры выглядели непрезентабельно и неуютно: крохотные кухни, неудобные прихожие, где и развернуться негде, совмещенные санузлы. Зато строительство велось, как говорится, «опережающими темпами». Дома-«хрущевки» появлялись как грибы после дождя.

Строительный энтузиазм был таков, что улицы Чайковского и Бородина были застроены сверх меры: и та, и другая попросту перешагнули за свои территориальные границы. Вышло так, что новые жилые здания образовали новую улицу, сами того не ведая. Ни территориальные комитеты, ни высокое начальство в горисполкоме не ожидали такого развития событий.

Что же делать? Этот вопрос долго обсуждался. И вот наконец 11 апреля 1969 года было принято специальное решение горисполкома № 377: «В связи с тем, что вновь выстроенные дома № 16а, 26-б, 26в, 26г по улице Чайковского и дома № 9, 11, 13 по улице Бородина образовали самостоятельную улицу, исполком горсовета решил: принять предложение совета старых коммунистов при ГК КПСС, присвоить вышеуказанному участку домов название – улица Бобкова. Изготовить и установить на улице памятную доску со следующим текстом: «Улица Бобкова названа в 1969 году в память участника организации Владимирского губернского Совета рабочих депутатов, первого губернского комиссара труда Иллариона Андреевича Бобкова (1884 -1958)».

Первый губернский комиссар труда

Родился Илларион Бобков 21 октября 1884 года в Московской губернии в крестьянской семье. Еще подростком он был вынужден пойти работать на текстильную фабрику в г. Егорьевске Рязанской губернии. Там в 1905 году он вступает в РСДРП, распространяет листовки, собирает средства для газеты «Правда», участвует в забастовках. Его деятельность привлекает внимание полиции. В январе 1914 года Бобкова арестовывают и отправляют в Иваново-Вознесенск, где он должен был жить 2 года под надзором полиции.

Но Илларион Андреевич не успокаивается. Он выходит на местных большевиков и начинает вести революционную пропаганду. Бобков входит в состав руководящего ядра Иваново-Вознесенской большевистской организации. В 1915 году Бобкова снова арестовывают и ссылают на 5 лет в Иркутскую губернию.

После Февральской революции Бобков возвращается в Иваново-Вознесенск. Его избирают в городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Вскоре партия посылает Иллариона Андреевича во Владимир для организации губернского Совета рабочих депутатов. На первом его съезде 23-25 сентября 1917 года он был избран в состав губисполкома. Совет готовился немедленно взять власть в свои руки и ждал сигнала из Петербурга. 25 октября 1917 года военно-революционный комитет послал своих комиссаров на почту, телеграф, междугородный телефон, в казенную палату, банк, вокзал, воинские части, на фабрики и заводы губернии.

Илларион Андреевич был назначен первым губернским комиссаром труда. Он участвовал в национализации текстильных фабрик и стекольных заводов и налаживал работу губернского совнархоза. А в 1919 году по партийной мобилизации Илларион Андреевич был отправлен на Западный фронт комиссаром полка, позже – комиссаром санитарного отдела 48-й стрелковой дивизии. Осенью 1920 года Бобков был отозван с фронта в распоряжение Владимирского губкома. Он участвовал в организации Кольчугинского района, стал там председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов.

В 1924 году Бобков уехал из Владимира и с 1928-го поселяется в Москве, где продолжает работу в партийных и хозяйственных органах. В июле 1941-го Илларион Андреевич отправился на фронт, однако через год по болезни был комиссован в возрасте 57 лет. Умер И.А. Бобков в 1958 году и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Ветка «Рябинки»

Расположена улица Бобкова в районе, который владимирцы привыкли называть «Рябинкой». Существует даже остановка с таким названием. Появилась она в 70-е годы вместе с популярным кафе «Рябинка» на троллейбусном развороте. В 90-е годы точка общепита закрылась, но под ее вывеской вырос очередной магазин. Он до сих пор сохранил прежнее название, ставшее для жителей города географическим ориентиром.

Кроме мемориальной доски, каких-либо достопримечательностей на улице Бобкова нет. В доме № 7 находится отделение почты. По адресу: ул. Бобкова, 9, располагается шиномонтаж с уже историческим названием «У Рябинки». А доме № 10 расположены Военная комендатура гарнизона, военная прокуратура и Владимирский гарнизонный военный суд.

Сейчас на улице полным ходом идет благоустройство дворов, и вскоре она приобретет более ухоженный и современный вид.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева