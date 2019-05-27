Как выучить китайский и понять нацию?

Китайский язык – в тренде, на нем разговаривает более 1,3 миллиарда, и с каждым годом все больше человек начинают его учить. Китаист Дина Капусткина расскажет, что самое трудное в китайском языке, за сколько его можно выучить? Чем китайцы раздражают и удивляют? Почему они спят в пуховиках? Как в Китае борются с должниками ЖКХ? А также почему нельзя звонить китайцу в обед?

Без вариантов, но с шансом

– Дина, почему ваш выбор пал на изучение китайского языка?

– На самом деле выбора у меня никакого не было. Я училась во Владимирском отделении Нижегородского лингвистического университета, нам ввели второй язык. Кроме английского языка, мы должны были постигать китайский. За год во Владимире я выучила только две фразы: «нихао» (здравствуйте) и «во де мингзи ши Дина» (меня зовут Дина).

В конце семестра нам предложили стажировку в Китае. Из 30 человек поехали шестеро. Пятеро из них говорили: «Это классная страна, как тут все необычно и здорово». Один человек плакал: «Я ненавижу Китай, я не вернусь сюда никогда». И это была я. В итоге из нашей компании в Китае я провела больше всего времени. После стажировки приехала домой. Рассказала маме о возможности учебы там. Она собрала мне чемодан и отправила обратно.

Я училась в 2011 году, до кризиса. И стоимость обучения во Владимире была равна стоимости обучения в Китае с проживанием. Сейчас учеба подорожала в 2 раза из-за изменения курса китайского юаня (в 2011 году 1 юань = 4,5 рубля, в 2019-м = 9,6 рубля. – Прим. ред.). Сегодня учебу в Китае моя семья бы не потянула.

– Считается, что китайский – очень сложный язык. Если нет музыкального слуха, будет трудно. Так ли это? И в чем основные трудности?

– Китайский язык мне дался со слезами на глазах. Я учила его в Китае 4 года. Долго не могла применить его, заговорить. В нем другая логика, мы к этому не привыкли. Звучит смешно, но в итоге оказалось, что китайский – простой язык. В предложениях строгий порядок слов. В китайском нет времен, у существительных – нет рода, числа, падежа, а предлоги используются после слов, артиклей нет.

Больше сложностей вызывает тональность. В китайском языке 4 тона. Одно и то же сочетание звуков передает совершенно разные значения в зависимости от того, каким тоном оно произнесено. Например, «ма» в зависимости от тона может быть мамой, лошадью и коноплей.

Музыкальный слух – хороший бонус, но если его нет, не расстраивайтесь! Все нарабатывается. Я учу китайский с 2011 года, постоянно работаю с языком. Разговорный язык у меня уже на отличном уровне. Если нужна какая-то специфика (технический, например, китайский), нужно поработать дополнительно над словарным запасом, ведь в каждой отрасли свои нюансы.

– Как быстро можно выучить китайский?

– Все индивидуально и зависит от человека. Я видела людей, которые за 3 месяца изучения могли заговорить простыми фразами на бытовые темы, и были те, кто прожил в Китае несколько лет, а знал пару предложений. Думаю, что около двух лет достаточно, чтобы заговорить свободно на повседневные темы.

– А детям в каком возрасте советуете начинать его учить?

– Мое мнение: чем раньше, тем лучше. У ребенка гибкое сознание. Он не знает еще, что такое грамматика, чем китайская отличается от русской. Он просто говорит, не задумываясь. Я за то, чтобы в нежном возрасте начать изучать язык, и необязательно китайский.

Детей у меня пока нет, но, думаю, они обязательно появятся и будут учить китайский, не отвертятся. Муж три месяца изучал китайский. Мы съездили с ним в Китай, он там мог общаться элементарными фразами на бытовые темы. Не только я, но и мой муж заметил, что китайский язык очень развивает мозг, можно сказать, прокачивает оперативную память. Да, мозг начинает работать, как компьютер!

Китайцы для нас как инопланетяне

– Муж в Китае был, а мама?

– Мама пока нет, но она заочно обожает эту страну. Я ей оттуда привожу безумные вещи, они ей очень нравятся. Китайцы едят личинок шелкопряда. Я собаку пробовала (правда, не зная об этом предварительно), но личинки не осмелилась, а мама съела. Как у нас на полках в магазине разложены жевательные резинки, так у китайцев – куриные лапы с когтями.

Лапы эти, обтянутые целлофаном, выглядят жутко. Они могут быть сварены с солью, со специями, с соевым соусом. Мама – большая поклонница лап, так что лапы всегда в моем чемодане, когда я возвращаюсь из Китая. А когда начинаю что-то рассказывать ей о китайцах, их обычаях, она мне отвечает: «Это прекрасно!» Надеюсь, что я смогу свозить ее в Китай.

– Почему нужно выучить китайский?

– Во-первых, чтобы понять нацию, культуру. Они для нас как инопланетяне. У них другой взгляд на жизнь. Чтобы понять это, нужно много времени. Но это очень интересно, хотя и непросто. Во-вторых, китайский – очень популярный язык, и так как в Китае производится много товаров, то знание китайского языка – это большое преимущество. Английский китайский – это вау!

И, в-третьих, владея китайским, вы никогда не останетесь без работы! И это несмотря на то, что ситуация сейчас на рынке труда стремительно меняется, конкуренция растет. Еще лет 5 назад владеющих китайским языком было мало, сейчас появилось много тех, кто знает язык на начальном уровне. Китайский язык повысит уровень вашей зарплаты процентов на 20-30%, если вы экономист, переводчик, референт и т.д. Те, кто отлично владеет китайским языком, получают достойную зарплату!

– А как с работой в самом Китае?

– Когда я училась, правительство было заинтересовано в иностранных рабочих, рабочую визу было получить легче, и я по ней работала. Сейчас перенасыщение иностранцев на рынке труда, оформить рабочую визу – большая проблема. Если ты работаешь без визы и тебя поймали, то сначала тюрьма, потом депортация.

Китайцы спят в пуховиках!

– Как в Китае проходила языковая адаптация?

– Через год я более-менее начала говорить на бытовые темы. В Китае много национальностей, официально признанных малых национальностей только 56, а диалектов ещё больше. Говорят, что юг не понимает север, и это правда! Нас учили классическому языку – мандаринскому наречию. А жила я в северной провинции, в небольшом городке (а это «всего 4 миллиона жителей»). Загвоздка была в том, что местное население меня понимало, а я их диалект – нет. Понимание пришло позже. Тот, кто имеет образование, как правило, может говорить на «мандарине», и я с ними отлично общаюсь. Но также в Китае всё ещё много людей необразованных (обычно, это люди старше 40, и они живут в деревнях) – и вот с ними тяжело, общения не получается, так как они не могут говорить на путхонхуа (мандаринское произношение).

– Что в Китае было самым сложным для вас?

– Изначально было трудно почти во всем. Для меня долгое время было непросто перейти на китайскую еду. Есть заблуждение у некоторых, что китайцы все время едят червяков, жуков, пауков. На самом деле кухня очень разнообразная, но вкус нам очень непривычен. Я три месяца ела только жареный рис. Все остальное для меня было слишком экзотично, я боялась за себя. Но когда однажды я не смогла есть рис, я начала есть китайскую еду. И поняла, это же очень вкусно! И сейчас, если передо мной выбор, есть китайскую еду или другую, предпочту первое.

– Любимое блюдо появилось?

– Да, жареные баклажаны с мясом.

– Достаточно привычно звучит для нас.

– Дело во вкусе. Все тонко режется, обжаривается в кляре из крахмала и подается с особым соусом. Надо пробовать, вкус словами не передашь.

– А как вам китайский быт?

– Через год пребывания в Китае я была вынуждена снимать квартиру. Я жила на севере страны, минус 30 зимой – обычная температура. Мы привыкли к центральному отоплению, там такого нет. Китайское отопление – это всего лишь теплые полы. И за них надо платить заранее! Многие китайцы не платят, ходят и спят в пуховиках!

В этой стране не церемонятся с должниками. Три дня просрочки, и тебе уже отключили воду, электричество и поставили заглушку на унитаз. Причем все это делается без проникновения в квартиру. Жильца уведомляют: сначала на дверь клеят предупреждение о долге, а потом о том, что коммуникации были отключены или перекрыты.

Еще китайцы экономят воду. Когда я заселялась в квартиру, то просила хозяина установить душ. Он удивленно мне возразил: «Зачем тебе душ? Баня через дорогу! Раз в неделю ходи туда». Когда я возразила, что привыкла принимать душ дважды в день, он ответил: «А-а-а, ты русская. Все русские сильно пахнут, поэтому так часто принимают душ». Но душ я заполучила.

Хочешь стать врагом, позвони китайцу в обед

– Что не нравится в китайцах?

– Их подход к работе. Если ты договариваешься с китайцем о чем-либо, нужно брать письменное подтверждение, иначе потом получишь отговорки: «Я не говорил. Я не обещал. Этого не было». Парадокс: китайцы то же самое говорят о русских. У меня был случай: я работала с российской компанией, договорились с Китаем о поставке, которая должна была состояться в определенный срок. Но мне звонит китайский партнер и говорит: «Дина, меня сбила машина, я лежу в больнице, умираю, поставки в срок не будет». Я пошла навстречу, связалась с работодателем, объяснила ситуацию. Скрепя сердце все согласились подождать. И через некоторое время я узнаю, что наш китаец жив-здоров, он меня обманул. Поставка состоялась позднее. Но я с тех пор стала жестче в деловых переговорах.

– Чтобы мы могли позаимствовать у китайцев? Чего нам не хватает?

– Во-первых, нацеленность на результат и волю к победе. Они живут ради цели. Неважно, когда китаец ее достигнет, лет через 10 или 20, но он ее достигнет, ему будет легче. Меня поразила это уверенность, что все получится, нацеленность на результат.

Во-вторых, удивила их клановая система, нам ее не хватает. Троюродная бабушка или дедушка – это очень близкие родственники. И на Новый год собирается весь клан – огромная семья. И все друг друга знают и любят. Когда принимают серьезные решения, советуются с кланом. В Китае мало детских домов, потому что кто-то из родственников обязательно возьмет осиротевшего ребенка на воспитание. Если в семье тяжелое финансовое положение, нужны деньги на учебу ребенку, который подает надежды, весь клан скидывается на его образование.

– Какие-то забавные ситуации с вами происходили в Китае?

– Китайские друзья однажды повели в ресторан, утверждая, что меня сейчас угостят потрясающим блюдом. Разрекламировали его мне по полной программе. В принципе вкусно, съедобно, но такого чтобы «ах» не случилось. Я спросила, что это? Оказалось, утиные кишки. И мне вдруг стало сразу невкусно.

Вообще, китайцы любят поесть. Еще не так давно, лет 40-50 назад, они голодали, а сейчас наслаждаются едой. Фразы, которыми они начинают разговор, сначала меня водили в ступор: «А ты поела? А что ты поела?» Я думала, как же это беспардонно так спрашивать. Сейчас уже за собой замечаю, что спрашиваю так русских собеседников. Становлюсь потихоньку китайцем.

– А если ты ответил, что, мол, не ел еще?

– Тебе скажут: «Ах, ты бедненький, иди поешь!» Кстати, как бы не перерабатывали китайцы, обед у них строго по расписанию – с 12.00 до 14.00: час они едят, час спят. И если ты хочешь стать врагом китайца, позвони ему в это время! Да, беспокоить в это время других считается крайне неприличным в китайском обществе.

Еще их беспардонность проявлялась в том, что они на улице могут сказать: «Эй, иностранка, какой у тебя большой нос, а у меня маленький. А сколько тебе лет? Почему не замужем?» Или в автобусе пощупать за нос, потрогать волосы, прикоснуться к коже. Да, это раздражает, но надо принять как данность, как часть их культуры.

Часто меня китайцы спрашивают: «Правда ли, что в России очень холодно? Русские много пьют? И у вас много красивых женщин?» И меня не один раз пытались выдать замуж. Причем предложение получала даже от китайцев, с кем была знакома всего пару часов. Один мне заявил: «У меня есть друг богатый, давай я познакомлю с ним, вы поженитесь». Другой предложил: «Давай поженимся, родим детей. Они будут красивые, как ты, и умные, как я». Последний раз меня хотели выдать замуж китайские партнеры, но мой муж был не согласен!

– Хотели бы остаться жить в Китае?

– Как ни странно это звучит, в Китае безопаснее, чем в России. Лет 10-15 я бы с удовольствием там пожила, но потом вернулась бы обратно. Почему? Потому что русские березки бередят душу и скучаешь по Родине. И мой муж не хочет жить в Китае, поэтому живем в Москве.

Когда я вернулась во Владимир, здесь не было вакансий и возможности устроиться на достойную работу. Нашла работу в столице. Сейчас я периодически отслеживаю вакансии, радует, что на рынке труда во Владимире стали все чаще требоваться люди со знанием китайского.

– Дина, что бы вы пожелали тем, кто еще только в начале пути изучения китайского языка?

– Не отчаивайтесь! Я тоже когда-то думала, что никогда не заговорю, не выучу иероглифы. Повторюсь: все просто. Обращайте внимание на грамматику, основные 150-200 иероглифов дадут вам основу понимания. А дальше совершенствуйтесь и не паникуйте!

Елена Середина

Фото – из личного архива Дины Капусткиной