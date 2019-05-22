Лагутенко – тигр, а Сюткин – комар. Это книги о животных!

22 мая весь мир отмечает Международный день биологического разнообразия, призванного обратить внимание к проблемам сохранения природы, выживания и увеличения видов редких и вымирающих растений и животных. Именно в этот день предлагаем вам познакомиться с великолепной серией книг «Занимательная зоология» (6+) от издательства «Альпина Паблишер».

Уникальность ее состоит в том, что у каждой книги из серии свой автор и иллюстратор. Причем автор не именитый биолог, а человек «говорящий с людьми». Это телеведущие, журналисты, актеры, музыканты и даже поэт. И каждый автор очень соответствует своему персонажу, что делает неповторимой каждую книгу, входящую в серию. Научными консультантами издания стали сотрудники Московского зоопарка.

Книги серии «Занимательная зоология» – невероятно интересные и достаточно полные энциклопедии, написанные легко, в виде дружеского рассказа от лица животного-героя. Читать их просто, а рассматривать картинки увлекательно. Когда сказки отходят на второй план, а учебники ещё не заняли все книжные полки, книги «Занимательной зоологии» станут познавательным и любимым чтением для взрослеющего ребёнка.

Из книг и дети, и взрослые узнают, чем питаются животные, где живут, как выглядят, кого боятся, что умеют, как растят своих деток… На каждом развороте выделены важные и интересные факты, в конце издания несколько страниц в духе «А знаешь ли ты?». Есть полезный раздел «Что почитать и посмотреть?» Там советуются книги, фильмы и мультфильмы о каждом животном, описанном в книге. На форзацах очень приятные истории в портретах. Самые-самые качества каждого животного, «похвалюшки», вынесены на обложку в самый верх. А в конце книги читателя ждут напутственные слова от главного героя.

Серия постоянно пополняется. Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева познакомит с некоторыми из героев серии «Занимательная биология». Это Лисица, Выхухоль, Тигр, Коала, Лев, Комар и Большая Панда. Все эти книги абсолютно бесплатно можно взять в библиотеках области.

Она восхитительна, эта лукавая плутовка, что смотрит с обложки. Как только не называют лисицу в сказках: кумушка, сестричка, Патрикеевна, лисонька, плутовка! Интересно, она и впрямь самая хитрая? А ты знаешь, что отчество «Патрикеевна» лиса унаследовала от… князя из Великого Новгорода – Патрикия Наримунтовича, очень хитрого и коварного человека.

Сколько у этого зверя зубов? Зачем лисицам хвост? Всё это и многие другие секреты своей хитрости специально для тебя в этой книге раскрывает рыжая красавица!

«Меня знают все, ведь я звезда – самая красивая и умная! Ну что за глазки, что за ушки! Что за хвостик, что шубка! Что за мордочка, что за зубки! Я так прекрасна, что без меня невозможно обойтись!… Человеческие ученые называют меня, рыжую красавицу, «лисицей обыкновенной». Сами они обыкновенные! Я – само совершенство!»

Ну как тут устоять перед такой пламенной речью! Тем более что написана она прекрасной актрисой театра и кино Ольгой Волковой.

Таинственная выхухоль почти не показывается людям на глаза. Она живёт только в чистых озёрах и реках, строит норки в берегах, охотится на мелкую рыбку или насекомых и никому не мешает! Но выхухоль решила приоткрыть завесу тайны и честно рассказать о себе. Из книги вы узнаете, почему шубка выхухоли не намокает в воде, как она заботится о своих малышах, чем и для чего пахнет…

Оксана Коростышевская: «Если вы думаете, что меня, как популярную актрису, интересуют только театр и кино, то это не совсем так. Удивительный мир животных – вот чем я любуюсь и восхищаюсь! В книжке я рассказываю о своей любимице – красавице выхухоли. Уверена, вы, как и я, полюбите её!

Мир животных, мои хорошие, это огромное царство! А моя принцесса в нём – Выхухоль Прекрасная! Или Премудрая? А может, и то, и другое? В королевской шубке, смешная, миниатюрная, смышлёная и очень симпатичная. Увидеть её и понаблюдать за ней в живой природе не так-то просто. Она очень осторожна! А ещё выхухоль – прекрасный пловец. Поплавать с ней наперегонки, наверное, не получится, зато узнать о ней и открыть для себя её мир – для этого у вас есть прекрасная возможность – эта книжка! В путь!»

Илья Лагутенко – известный певец и музыкант, солист группы «Мумий Тролль», которая ездит на гастроли во многие города и страны. Они записывают альбомы и снимают клипы, а однажды выступили в жерле самого настоящего вулкана на Камчатке. А ещё Илья – самый большой друг всех амурских тигров и даже написал целую книгу про полосатых – «Тигриные истории» называется.

«В детстве я жил во Владивостоке, где тигры порой появляются на улицах, кстати, на гербе города тоже изображён тигр, а у группы «Мумий Тролль» есть альбом под названием «Амба» – так давным-давно называли тигра народы Дальнего Востока. Мне выпала честь быть «тигриным послом» России в Международном фонде по защите этих прекрасных животных, так что вся моя жизнь с ними связана. С удовольствием рассказываю вам о тиграх, надеюсь, вам будет интересно познакомиться с ними поближе!»

Смотришь на них и думаешь: ну почему именно лев – царь зверей? Ведь тигр куда больше похож на царя! И ведет он себя благородно, например, всегда уступает добычу тигрице и детенышам, если они окажутся рядом. Но обычно тигры – это одиночки, которые живут сами по себе, поэтому и добычей им делиться ни с кем не приходится.

Тигры выходят навстречу людям только из любопытства. Очень редкий амурский тигр поделится с вами тигриными тайнами и секретами. Из книжки вы узнаете, сколько у тигра полосок, умеют ли тигры плавать, где они спят и как воспитывают тигрят. Но и это ещё не всё!

В книге очень увлекательно описана тигриная лесная жизнь. Есть ли у тигра дом? За сколько километров слышно его рычание? Может ли тигр есть вегетарианскую еду? Вы узнаете много интересных и порой забавных мелочей об этих важных и пушистых хозяевах тайги. Например, что тигры, как и все прочие кошки, обожают запах валерьянки. Зато, в отличие от кошек, тигры не умеют мурлыкать.

Не все факты, рассказанные в этой книге, порадуют читателей. Грустно было узнать, например, что этих роскошных красавцев, амурских тигров, осталось всего 500. Как мало! Именно поэтому тигры записаны в Красную книгу.

Если составлять рейтинг самых милых и любимых людьми зверушек, то одно из лидирующих мест, вне всякого сомнения, займет коала. Смотрите, какой милейший пушистый медвежоночек. Так и хочется его потискать, потормошить и загладить с ног до головы, а потом обратно от головы до хвоста… А кстати, у него есть хвост?

Еще коалы никогда не кашляют. Знаете почему? Потому что они питаются исключительно листьями эвкалипта. Того самого, из которого делают всевозможные пастилки, леденцы и сиропы от кашля. И кстати, еще одна страшная тайна – листья эвкалипта, оказывается, ядовитые!

Вот такие непростые мишки, которые не боятся яда и прячут хвост. И между прочим, если уж у нас сегодня день разоблачения тайн, то коалы и не мишки вовсе! А сумчатые, и именно к этому отряду принадлежат. Вместе с кенгуру, опоссумами и другими товарищами, обитающими в далекой солнечной Австралии.

Как живется новорожденному коаленку в сумке матери? Зачем коалы едят землю? Правда ли, что в фильме «Парк юрского периода» рев динозавров озвучивали именно коалы? Все это и многое другое вы узнаете, когда прочитаете книгу до конца!

Жизнь замечательного льва от первого лица – вот такой фразой можно описать книгу «Я лев». Царь всех зверей сам рассказывает маленьким читателям о своей жизни, еде, зубах и гриве, сне и даже детстве. Конечно, за такую форму изложения большое спасибо автору – психологу, теле- и радиоведущему Андрею Максимову, который, кстати, сам очень похож на льва. Он так проникся царственной особой, что уже в первых строках книги предупредил: читать эту книгу надо с особым почтением и периодически кланяться.

Почему льва называют царём зверей? Он сильный, смелый, гордый, умеет громко рычать, не моргая, смотрит на Солнце, да и врагов у него в природе почти нет. Грива зрительно делает льва больше и помогает ему запугивать своих врагов. Чем старше лев, тем темнее его грива.

Как же живут эти царственные особы? Как устроена львиная семья и чему мама-львица учит малышей? Львы не поодиночке живут, а объединяются в семейные группы, они называются «прайды». Вместе как-то проще с врагами бороться, да и еду добывать. Прайды могут быть маленькими, а могут объединять до 30 львов-царей и львиц-цариц. Мощная сила, правда? А знаете ли вы, что прайду из 4 львов для сытости хватает одной удачной охоты в неделю.

Лев приоткроет для вас свои тайны в этой книжке!

Комары. Назойливые, неуловимые, кусачие. И кто только выдумал этих насекомых? Без них было бы гораздо лучше! Но раз уж комары существуют на нашей планете и являются важной частью многих экосистем (лягушкам, стрекозам, ежам и летучим мышам ведь тоже надо что-то есть!), давайте узнаем побольше об этих нановампирах, которые жить не могут без того, чтобы кого-нибудь не искусать.

Автор этой книги Валерий Сюткин – знаменитый певец и музыкант, заслуженный артист России. Он любит музыку (ещё со школьных времён) и самолёты (служил авиамехаником на Дальнем Востоке). Валерий Сюткин – автор и исполнитель множества песен, а в этой книжке он воспел комара!

«Для джентльмена главное: Стиль. Дерзость. Честь. Отвага. Вот такой я, КОМАР – ЛЁТЧИК И СТИЛЯГА! Быть легким и веселым нам всем давно пора! Я, Валерий Сюткин, выбрал КОМАРА!»

Книга откроет вам множество удивительных фактов. Например, то, что комары-мальчики – вегетарианцы. Питаются исключительно нектаром и соком растений. А кровь пьют только комарихи. Зачем? Так уж они устроены. И, между прочим, комарихи довольно привередливы, предпочитают кусать людей, у которых первая и вторая группа крови. А если есть выбор между взрослым и ребенком, то предпочтут ребенка.

А вы знаете, что комар пищит не голосом, а крылышками? Так быстро ими машет, что получается тот самый неприятный, предупреждающий нас звук. Правда ли, что один комар летал в космос с Гагариным? Как комарам удается летать во время дождя, лавируя между каплями, и оставаться сухими? Почему так сильно чешется место комариного укуса? Какие запахи не нравятся комарам и как вообще спасаться от их укусов? И почему у комара – четыре жизни? Обо всем этом расскажет книжка «Я комар»!

Таинственные чёрно-белые звери очень долго прятались от людей – их нашли примерно 150 лет тому назад. Поэтому секретов у большой панды – великое множество! Но бамбуковый медведь готов ими поделиться. Из этой книжки вы узнаете, как панды разговаривают, сколько у них зубов, где они живут и как попадают в зоопарки. А ещё большая панда расскажет вам о том, сколько бамбука нужно съедать в день для здоровья.

Эту книжку написал юморист Ефим Шифрин и, поэтому в ней много доброго юмора. «Очень хорошо, что тебе захотелось со мной познакомиться. Я уже давно поджидаю тебя в этой книжке, чтобы представиться самому без всяких писателей и ученых, которые еще не решили, кто мы на самом деле – медведи или еноты. Как будто среди енотов могут быть такие огромные красавцы, как мы…

У меня 40 зубов. Поскольку я самый умный на свете зверь, то даже не сомневаюсь, что все мои зубы – это зубы мудрости».

Книга рекордов Гиннесса признала панд самыми обаятельными из всех диких животных!

Татьяна Лысова

Фото: bookfriends.club