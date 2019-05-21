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Утка-мама переполошила автомобилистов

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Владимирские автомобилисты точно не ожидали такого! Накануне в разгар дня одну из самых оживленных магистралей города пыталась перейти… утка. Вместе с утятами она намеревалась попасть с одной стороны улицы Студеная гора на другую, при этом утиная семья вела себя невозмутимо. В соцсети попало два видео. На одном совершенно спокойно выводок подходит к дороге, на другом – они уже весело шагают по тротуару на противоположной стороне. Поход явно закончился благополучно!

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр видео группы “Инцидент Владимир” в “ВКонтакте”

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