Утка-мама переполошила автомобилистов

Владимирские автомобилисты точно не ожидали такого! Накануне в разгар дня одну из самых оживленных магистралей города пыталась перейти… утка. Вместе с утятами она намеревалась попасть с одной стороны улицы Студеная гора на другую, при этом утиная семья вела себя невозмутимо. В соцсети попало два видео. На одном совершенно спокойно выводок подходит к дороге, на другом – они уже весело шагают по тротуару на противоположной стороне. Поход явно закончился благополучно!

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр видео группы “Инцидент Владимир” в “ВКонтакте”