Владимирские роботы станцевали лучше всех

Учащиеся “Кванториума-33” стали победителями финала открытого кубка “Турнир двух столиц” Motion Cup, который в минувшие выходные прошел в Подмосковье. Участники соревновались в двух номинациях: «Многоборье андроидных роботов» и «Танцы роботов». В первой номинации весь пьедестал заняли владимирцы: первое место – Виктория Путевская, второе – Полина Зайцева и Елизавета Карнаух, третье – Дарья Кудряшова и Василий Емшанов. Дополнительно к этому Дарья Кудряшова стала второй в номинации “Танцы андроидных роботов”. Юным ученым помогал наставник команды Юрий Зайцев.

Ребята из образовательного центра “Кванториум-33”, где занятия для всех совершенно бесплатны, постоянно выезжают в разные города для участия в соревнованиях. Они представляют свои проекте в сфере биологии, промышленного дизайна, робототехники, аэро- и виртуальных технологиях. Наши кванторианцы имеют и уникальные разработки, с которыми они уже занимали призовые места на турнирах и чемпионатах.

Анна Тумановская

Фото из архива “Кванториум 33”