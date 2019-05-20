Муромский музей собрал очередь как в Третьяковку

Культурная бессонница, охватившая в минувшие выходные всю Россию, не обошла стороной и Владимирскую область. Судя по фотографиям в социальных сетях, ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» вызвала среди наших земляков настоящий ажиотаж. Например, в Муромский историко-художественный музей очередь собралась не меньше, чем у знаменитой Третьяковской галереи. Вероятно, такой спрос связан с тем, что в этом году музейная ночь совпала с празднованием столетия музея. И посещение выставок и экспозиций в рамках акции там было бесплатным.

Ольга Ефремова

Фото Елены Стахановой, видео Марии Майстровой