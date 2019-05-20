18+

Муромский музей собрал очередь как в Третьяковку

Культурная ночь вызвала ажиотаж

Культурная бессонница, охватившая в минувшие выходные всю Россию, не обошла стороной и Владимирскую область. Судя по фотографиям в социальных сетях, ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» вызвала среди наших земляков настоящий ажиотаж. Например, в Муромский историко-художественный музей очередь собралась не меньше, чем у знаменитой Третьяковской галереи. Вероятно, такой спрос связан с тем, что в этом году музейная ночь совпала с празднованием столетия музея. И посещение выставок и экспозиций в рамках акции там было бесплатным.

Ольга Ефремова

Фото Елены Стахановой, видео Марии Майстровой  

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Что ждет жителей области в «Ночь музеев-2019»?

Полная афиша мероприятий

Вдохновлённые рыбой

Рыбная выставка открывается в музее «Родная природа»

Шесть интересных фактов о синеокой гжели

Виртуальная экскурсия по уникальному музею-кафе

Топ-7 книг о путешествиях по России… и не только

Пора планировать летние отпуска и каникулы

Семь алмазов в подарок от музея

Молодые таланты выступили в Гусе-Хрустальном

Во Владимире открылся музей истории радиовещания