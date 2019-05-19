Строительная революция на проспекте Строителей

Эпоха массового жилищного строительства 60-80-х годов превратила Владимир в город строителей. Все большей людей покидали деревни и перебирались в областной центр, где один за другим открывались крупные предприятия. После войны население Владимира выросло в 2 раза – с 66 797 чел. в 1939 году до 121 000 чел. в 1956-м. Город, как и вся страна, остро нуждался в новом жилье. Отправной точкой для строительного бума стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 31 июля 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР». Впервые был реализован промышленный подход к строительству дешевого жилья и поставлена задача дать каждой семье свою квартиру с кухней и туалетом, а не просто угол или комнату в коммуналке.

Уже в начале 60-х проектная организация «Владпроект», ставшая вскоре институтом «Владгражданпроект», разрабатывает проектно-сметную документацию для крупных жилых районов на проспекте Строителей и в бывшем селе Добром на 120 тыс. жителей! Проекты быстро претворялись в жизнь. Каждые два года во Владимире в 60-70-е годы возводилось жилья столько, сколько его было до революции. Сравните: до 1917-го насчитывалось всего 200 тыс. кв. м, а по данным на январь 1984 года – 4 млн 506 тыс. кв. м!

Проспект Строителей в северо-западной части Владимира, получивший свое название по решению исполкома горсовета от 12 июля 1963 года, стал своеобразным памятником строительной революции, которая происходила во времена Хрущева и Брежнева. В 60-80-х годах впервые в истории страны отдельная квартира стала основным типом городского семейного жилища. Большинство владимирцев до сих пор живут в домах, построенных в то время.

Озеленение и креативность

Проспект Строителей соединяет широкой магистралью улицы Тракторную и Горького с улицами Чайковского и Балакирева. Почти весь он застроен типовыми «хрущевками» и «брежневками», над которыми открыто иронизировали еще в 70-е годы, если вспомнить кинокомедию «Ирония судьбы, или С легким паром». И все-таки спустя годы хочется поблагодарить архитекторов тех лет, и прежде всего за большие зеленые зоны на проспекте Строителей.

Фотографии периода застройки напоминают, что на этом месте был голый пустырь. За более чем 60-летнюю историю проспекта большинство скучных стандартных панельных пятиэтажек скрылись в кущах разросшихся деревьев и выглядят местами даже живописно. Почти вдоль всего проспекта Строителей растут березовые аллеи. В начале проспекта нельзя не оценить «креатив» при расположении пятиэтажных панельных домов № 4, 6, 8 и 12, 14, 16. Они построены «елочкой», наискосок к проспекту, между ними выросли целые скверы. Так что по степени озелененности проспект Строителей – один из самых-самых во Владимире.

На одной из панельных хрущевок в завершении проспекта сохранился фрагмент мозаичного панно на торце, как раз на строительную тему. К сожалению, половину мозаики закрывает пристроенное позже здание, но сварщик и стрела крана вполне передают атмосферу советского жилищно-строительного размаха, во время которого и появился проспект Строителей.

Развитая инфраструктура

Одновременно с жилыми домами на проспекте вырастали школы, детские сады и магазины. Встал вопрос и о том, как и где многочисленные жители будут проводить свой досуг. Тогда по типовому проекту и возвели кинотеатр «Факел», на многие годы ставший любимым местом проведения досуга. В те годы телевизионные программы были довольно однообразны, Интернета не было, и посещение кинотеатра рядом с домом было для людей праздником.

Вскоре построили и комбинат «Новинка». Заведение задумывалось как принципиально новое, где человек мог бы сразу в одном месте решить все свои хозяйственные дела. Здесь были почта и телеграф, парикмахерские, столовая, продуктовый и промышленный магазины. И несмотря на то, что вскоре на проспекте открылся большой универсам «Черемушки», «Новинка» пользовалась неизменной популярностью.

Район преображался буквально на глазах. Была проложена троллейбусная линия, появился большой книжный магазин, кафе «Волна» и магазин морепродуктов, на тот момент богатейший в городе. И как заключительная точка строительства в завершении проспекта был возведен высотный корпус гостиницы «Золотое кольцо».



Студенческий городок

Еще больше проспект оживился в связи со строительством педагогического и одного из корпусов политехнического института. В пятиэтажном здании с двухэтажной пристройкой 1 сентября 1968 года разместился радиоприборостроительный факультет политеха. Сейчас здесь располагаются: Институт прикладной математики, физики и информатики; Гуманитарный институт; Факультет довузовской подготовки; Центр дистанционного обучения Владимирского государственного универститета имени А. и Н. Столетовых (ВлГУ).

Новый корпус Владимирского педагогического института, выстроенный в 1968 году, является двойником главного корпуса политеха на улице горького. Отличается он лишь более высоким крыльцом с другим дизайном козырька. А вместо политеховских мозаичных профессоров всех времен на такой же глухой стене там чеканная женщина, несущая свет просвещения. Кто учился или работал в одном из этих корпусов-двойников, тот не заблудится ни в одном из них. Ректорат, актовый и спортивный залы, буфет и туалеты – все на тех же местах. И нумерация аудиторий почти такая же. Сейчас педагогический институт входит в состав ВлГУ.

Символ 90-х

В годы перестройки на проспекте Строителей, напротив кинотеатра «Факел», доживающего свои последние дни, стихийно возник вещевой рынок с одноименным названием. Долгое время он был единственной в городе барахолкой, заменяющий населению современные торговые центры, бутики и прочие изыски. Бесконечно длинные ряды прилавков, сколоченных на скорую руку из деревянных досок, а на них супермодные куртки-дутыши, аляпистые шифоновые кофточки, не каждому доступные по карману меховые шапки и джинсы, джинсы, джинсы, которым не было конца и края.

Наверняка каждый, кто родился года эдак до 2000-го, помнит те времена, когда страна изо всех сил «шопилась» на улице, примеряя обновки за занавесочкой, заботливо придержанной рукой укутанного как капуста продавца, если дело было зимой, или изнывающего от зноя жарким летом. Бойкие продавщицы получше всяких там фэшн-стилистов без ошибки определят, что вот эта кофточка «скинет» вам килограммов пять с талии и лет 10 с лица, а зимнему пальто сносу не будет до глубокой старости, да так, что еще внуки ваши будут носить!

Шло время, открывались торговые центры, но «Факел» жил. В какой-то мере он заменил владимирцам знаменитые «блошиные рынки» европейских городов. Там можно было купить уникальные вещи. Редкие сейчас виниловые пластинки – всего по 50 рублей! Или запчасти для «Запорожца» и детали от сантехники сталинских домов, которым торговали «половые» – мужики, разложившие свой ассортимент на асфальте на подстилках. Рассматривать добро можно было бесконечно!

В XXI веке «Факелу» пришлось нелегко, но он держался до последнего, сколько мог! Пережил своего «собрата по несчастью», барахолку на Батурина, на несколько лет и… тоже канул в Лету. На месте символа былой эпохи растет новый жилой комплекс, состоящий из четырех корпусов, с подземной парковкой на 500 машиномест. Последний «островок» торговых и жадных до наживы «девяностых» уступил место новой стройке.

Татьяна Лысова

Фото из открытых источников