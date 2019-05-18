Бросил работу и уехал в “кругосветку”!

Артем Грачев уволился из банка и отправился в одиночную «кругосветку», чтобы познать себя через путешествие по миру. Свой проект он назвал «Путь к себе». И теперь ему предстоит посетить 100 стран и преодолеть по суше расстояние, примерно равное экватору, и даже больше – около 40 000 км.

Личная кругосветка Артема Грачева стартовала 30 апреля на владимирском вокзале. А общались мы с ним с помощью одного из мессенджеров, когда путешественник покидал Грузию и спешил в Турцию. Артем снимает о своем путешествии фильмы и выкладывает на свой канал на Ютубе и в Инстаграме. О каждой стране будет фильм, а иногда и не один.

– Артем, как близкие отнеслись к вашей затеи, как отпустили?

– Близкие не отговаривали. Я разведен. А мама и сестра привыкли к моим путешествиям. Зимой я уже покорял Эльбрус, видел также Казбек на Кавказе. В копилке моих путешествий- месяц на Белом море, а также поход на весельной байдарке по Черному морю в Крыму. Кстати, сестра моя живет в Москве, но она тоже постоянно путешествует. Мне – 39 лет, ей – 24 года, но, видимо, страсть к путешествиям у нас в крови.

В “кругосветку” ходят и семейные люди. И есть тому примеры: Валерий Шанин – писатель, фотограф, российский путешественник. У него понимающая семья. Все зависит от людей! Раньше из армии девушки ждали парней 2 года и дожидались, вот и близкие ждут своих путешественников.

– А как путешествовать будете?

– Четкого маршрута нет, все по обстоятельствам и вдохновению. Азия, Ближний восток, Индонезия, Камбоджи, Мьянма, Африка, Океания, Южная Америка – меня ждут все безвизовые страны. Хотя, если повезет, побываю в США и Канаде, ведь визу можно получить в любой стране. Но что-то Штаты и Канада сейчас мало, кого пускают. Думаю, назад буду возвращаться через Дальний Восток.

Все достаточно бюджетно, это некоммерческое мероприятие, денег мало, поэтому планирую путешествовать автостопом, автобусами, рикшами, лошадями и пешим ходом. Конечно, будут поезда и самолет. Я не великий Федор Конюхов – по океану в Южную Америку в лодке не попаду, придется лететь.

Главное, чтобы в паспорте хватило места для виз. К тому же, надо учитывать много действующих ограничений. Например, я долго раздумывал, куда рвануть после Грузии: в Турцию, Армению или Азербайджан, хотелось бы посмотреть все. Но загвоздка в том, что Армения с Азербайджаном не дружат, а из Армении нет въезда в Турцию. И таких нюансов хватает.

– Старый свет, Европа не рассматривается?

– Может быть, в следующий раз, когда бюджет будет другой. Хотя я от идей не отказываюсь, если все сложится (а вдруг!), почему бы и нет.

– На сколько рассчитана “кругосветка”?

– На год примерно.

– Столько стран, а как с языками? Как общаться будете?

– Английский понимаю, говорить – сложнее. Но разве этого кого-то останавливает? Во всяком случае, не меня.

– Чем успела порадовать Грузия?

– Я уже бывал здесь, путешествовал на личном авто. В этот раз при подъезде к КПП «Верхний лаз», где находится погранпереход между Россией и Грузией, меня ждала огромная 10-километровая пробка. В ней можно было бы стоять часов 20, если бы не водитель маршрутки «100-го уровня мастерства», который по «встречке», обочине и козьими тропами объезжал очередь. Благодаря этому колоритному водителю мы потеряли в дороге всего часов 6, а не 20.

В Грузии удивительная природа, сказочные горы и очень гостеприимные отзывчивые люди. Поедете в Грузию, обязательно пробуйте местную еду, смотрите культурные памятники, церкви, крепости.

– Много вещей с собой взяли?

– Пока останавливаюсь в отелях, хостелах, но впереди ночевки в палатке. С собой рюкзак на 10 литров с одеждой, палатка и спальный мешок, ноутбук, телефон, 2 камеры.

– Как же все-таки решились на “кругосветку”?

– Обычно у людей желание посмотреть мир просыпается в молодости, а вот у меня сейчас. Я 10 лет проработал на одном месте – в банке, который входил в 10-ку крупнейших банков России. И вся жизнь крутилась вокруг работы и дома. Да, я выбирался из замкнутого круга, но мне этого мало. В кругосветке хочу познать себя через путешествия и найти гармонию с окружающим миром!

Люди, мир вокруг нас огромен и интересен. И он того стоит, чтобы отправиться путешествовать! Я считаю, что мы пришли в этот мир не затем, чтобы пахать 24 часа. Человек может и должен жить так, как хочет, и там, где хочет. Я люблю свою страну, я патриот, но это не значит, что я должен сидеть в ней, как в тюрьме, никуда не выезжая. Это же здорово, каждую неделю, каждый день просыпаться в новом месте, познавать чужую культуру. Решайтесь! Мир вас ждет!

Ну а мы ждем новостей и смотрим фильмы Артема о Грузии:

Елена Середина

Фото и видео из архива Артема Грачева