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Во Владимире живет звезда «Корпорации монстров»

Людмила Иванова заставляет детей кричать... от радости

Про себя в социальных сетях она напишет: «Работаю в «Корпорации монстров». На камеру нам скажет: «Я не руководитель – я тиран». И все это про человека, полного оптимизма. Днем Людмила Иванова разносит корреспонденцию, а после обеда – дарит всем хорошее настроение. Она заставляет детей кричать… но только он радости. К ней приходят целыми семьями. Она учит преодолевать страх и получать удовольствие. Чем занимается Людмила Иванова и что такое бамбербол, узнаете из новой серии проекта «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

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