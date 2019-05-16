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«Царство Едом» захирело в вязниковских лесах

Библейские места затерялись в глубинке

Среди 620 рек и ручьев, зарегистрированных в Перечне водных объектов Владимирской области, значится небольшая речушка с необычным названием Эдон. Она протекает в Вязниковском районе и является правым притоком реки Тетрух. Происхождение подобного наименования до сих пор неясно. Известно мужское имя Эдон, у которого албанские корни. Есть также городок Эдон в штате Огайо (США). Во Франции примерно в 400 км юго-западнее Парижа существует коммуна (проще сказать – небольшая деревня) Эдон с населением менее 600 человек.

Эдон во Франции

Однако к вязниковской речке албанские, американские и французские имена и топонимы явно никакого отношения не имеют, как и действующая почти два десятка лет крупная китайская компания по производству сварочного оборудования Edon, основанная в провинции Чжэцзян.

Память Мёртвого моря

Как свидетельствуют исторические документы, вплоть до конца XVIII столетия речка Эдон писалась как Едом. К примеру, именно в таком виде она обозначена на планах генерального межевания конца 1770-х гг. тогда только еще образованной Владимирской губернии. А это уже совсем иное имя! В переводе с древнееврейского Едом означает «красный». Согласно библейской традиции, в древности существовало царство Едом, прежде называвшееся Сеиром, расположенное у Мертвого моря. Эта страна славилась своим плодородием и неприступностью. Проживавший там народ – эдомитяне считались потомками Исава, старшего сына библейского патриарха Исаака. Не исключено, что первоначальное название реки и одноименной деревни на ней (теперь это деревня Эдон Степанцевского муниципального образования) тоже имело библейские корни.

Река Эдон

В старину на Руси практика наречений монастырей, гор, рек и даже целых областей библейскими именами была распространена достаточно широко. Нашим истово верующим православным предкам непременно была нужна не где-то за морями, а поблизости, рядом хотя бы частница святой земли. И у нас появились Новый Иерусалим на Истре под Москвой и сама Истра, переиначенная в Иордан. А еще – Вифания и Гефсиманский скит в Сергиевом посаде, Гефсимания в Переяславле-Залесском и Северная Фиваида на Вологодчине. Подобные библейские названия известны и во Владимирском крае.

Деревня Эдон в Вязниковском районе

Например, в Камешковском районе с давних пор находилось село Эдемское (в старину его название писалось как Едемское) с храмом в честь Всех Святых, названное в честь Эдема (Едема) – райского сада в Библии, прототип которого ученые определяют по разным версиям то в Междуречье, то в Армянском нагорье или даже в Индии. Весьма вероятно, что селение и река Едом в нынешнем Вязниковском районе появились как своего рода библейская аллюзия. Возможно, что в средневековье там существовала пустынь, иноки которой хотели видеть этот уголок аналогом земли обетованной – обильной на плоды леса и поля и труднодоступной из-за своей глухомани для непрошеных гостей. Потом, спустя века, понимание сути аналога библейского названия ушло, и уже непонятный для большинства Едом переиначили в Эдон.

Бобровый рай  

Впрочем, не только название речки Эдон, но и она сама – сплошная загадка. Почти на всем протяжении она течет меж лесных берегов в труднодоступных дебрях из зарослей берез, осин, ракит и черемухи. Исток Эдона находится в районе нынешней деревни Эдон, откуда речка устремляется в юго-восточном направлении и неподалеку от деревни Буторлино впадает в реку Тетрух. Из-за уединенного местоположения Эдон давно облюбовали бобры, построившие там целую систему плотин с общим перепадом уровня воды более чем в два метра. В результате местами похожая на ручей речка у плотин широко разлилась по всему лесу, образовав подобие мини-водохранилища, из-за чего не только ее берега, но и дальние подходы к ним стали топкими и еще более непроходимыми. Теперь речка Эдон – бывший Едом это настоящий бобровый рай.

Одна из бобровых плотин на Эдоне

История деревни Эдон на одноименной речке (бывшей Едом на Едоме) заслуживает отдельного рассказа. В старину это «царство Едом» вместе со всей округой входило в огромную вотчину князей Мстиславских Ярополчского стана Владимирского уезда, которую пожаловал боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому царь Василий IV Шуйский. После пресечения рода князей Мстиславских в начале 1630-х гг. деревня Едом на Едоме стала дворцовой вотчиной, то есть владением царской фамилии. В дворцовом, а потом в удельном ведомстве Эдон оставался вплоть до свержения монархии в России в феврале 1917-го.

Один из старых домов в Эдоне

После учреждения Владимирской губернии в 1778 году он вместе со своей речкой вошла в Вязниковский уезд. Однако в 1797 году при императоре Павле I, последовательно переиначивавшим то, что делалось при его матери Екатерине II, ряд уездов Владимирской губернии был упразднен, в том числе Ковровский и Судогодский. В 1804-м сын убитого во время дворцового переворота Павла новый император Александр I восстановил и Ковровский, и Судогодский уезды, но их первоначальные границы оказались частично изменены. Именно тогда Эдон-Едом был перечислен из Вязниковского уезда в Судогодский, в составе которого это селение оставалось до 1929 года, после чего при очередной административно-территориальной реформе вновь стало вязниковским – уже в составе Вязниковского района. Там Эдон остается и до сих пор.

Уходящая натура

Не вдаваясь в подробности местной истории, можно кратко сказать, что в этой небольшой деревеньке, где в начале 1900-х гг. проживало лишь шесть десятков крестьян всего в 11 дворах, в 1905 году местными предпринимателями Анохиными была в 1905 году пущена паровая прядильно-ткацкая фабрика. Благодаря фабрике Эдон, быстро увеличившийся в размерах, фактически стал фабричным поселком, население которого выросло почти в 15 раз против прежнего. Вскоре после революции 1917 года она была национализирована, и получила название «Пролетарской».

Фабричная проходная в Эдоне

После распада Советского Союза льнопрядильное предприятие потеряло дешевое сырье и почти гарантированный сбыт, и выжить в новых условиях не смогло. Окончательно ООО «Льнопрядильно-ткацкая фабрика «Эдон» была ликвидировано 28 октября 2004-го. Стрелки часов на фабричной проходной навсегда остановились на 16 часах, точно отработав последнюю смену.

Заброшенная фабрика, где гуляют куры

Теперь когда-то кормившая всю округу фабрика заброшена, на ее территории разгуливают куры из домов по соседству, а число постоянных обитателей Эдона, где нет иного «поселкообразующего» предприятия стремительно сокращается. Кстати, вязниковский Эдон ныне сопоставим по численности населения с Эдоном французским. Может, им впору стать деревнями-побратимами? И французам из-под Ангулема реалии российского тезки, скорее всего, покажутся не менее экзотичными, чем для вязниковских эдомитян виды, жизнь и быт деревни в 400 лье к югу от Парижа…

Николай Фролов

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