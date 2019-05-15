Пенсионеры сошлись в виртуальной битве

Областной чемпионат по компьютерному многоборью прошёл в стенах Владимирского госуниверситета. Соревновались не студенты, а пенсионеры. Они предварительно прошли отборочный этап, и самые опытные пользователи в возрасте 50+ сошлись в виртуальной борьбе перед мониторами.

– Сначала мы прошли обучение по программе «Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и инвалидов», – рассказала Людмила Альбертовна Кейних, участница конкурса. – Они длились десять часов. После этого был отбор. Я прошла!

Места распределили в двух номинациях – «начинающий пользователь» и «продвинутый пользователь». Каждый участник мог сам выбрать, в какую категорию себя определить. Кстати, после участия на начинающем уровне в следующем году можно попробовать свои силы уже на втором.

Одно из заданий было «домашним». Конкурсанты делали презентацию на заданную тему, а затем готовые материалы загрузили на сайт чемпионата. Тема: «220 лет со дня рождения Пушкина». Второе задание – работа с сайтом Пенсионного фонда РФ. Участники демонстрировали, как управляются с личным кабинетом, подсчитывали пенсионные баллы и размер страховой пенсии. Это пригодится не только для выполнения обязательного этапа, но и в повседневной жизни.

И, конечно же, не обошлось без тестов на общие вопросы. Они затрагивали работу с поисковыми системами, созданиями файлов и многое другое. По окончании конкурса участники получили грамоты, а победители – специальные призы. Из лучших участников в двух категориях сформируют команду, которая представит нашу область на Всероссийском конкурсе в городе Кирове.

По словам преподавателей кафедры «Информационные системы и программная инженерия», на чьей площадке прошли соревнования, участников с каждым годом становится всё больше. Независимо от возраста, они делают большие успехи в достижении поставленных задач. Сколько ни дашь заданий, все со всеми справляются.

Пожилые люди с каждым годом всё более уверенно работают с тем, что ещё несколько лет назад абсолютно пугало их. Ещё немного, и они обгонят даже молодёжь. Такие конкурсы – отличный старт для этого!

Ася Постромина, студентка ВлГУ