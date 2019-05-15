Оформить выплаты на детей стало проще 

Получить пособия на малыша стало проще. Речь идет о ежемесячных выплатах при рождении (усыновлении) первого ребенка, а также выплатах из материнского капитала. Вступили в силу поправки в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Они существенно облегчают процесс оформления. Ранее документы для назначения выплаты можно было подавать только по месту жительства. Теперь можно обратиться и по месту фактического проживания или пребывания.

В отделении ПФР по Владимирской области напоминают, что выплаты за рождение первого ребенка положены семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15937, 5 рублей). Подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе.

Ольга Ефремова

Фото: csznlr.ru