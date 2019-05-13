Минские каникулы в майские праздники

А что вы делали в майские? Я, Юлия Митина, успела побывать в Минске. И готова рассказать, что посмотреть, что купить и вообще, стоит ли ехать к нашим соседям в гости? Читайте и берите на заметку советы.

Скажу сразу, поездка оказалась очень интересной, продуктивной и главное запоминающейся! Но давайте по порядку.

Дорога

Как добраться до Минска на авто мы уже писали здесь. Я путешествовала до столицы Беларуси поездом. Все очень просто. Из Владимира в Минск поезда ходят, но только раз в неделю, по средам. С майскими праздниками это никак не сочеталось, поэтому мы взяли билет на «Ласточку» до Москвы, а там с Белорусского вокзала до Минска.

Это очень удобный вариант. Так как поезд из Москвы выходит в 22:00, а в Минске мы оказываемся уже с утра, в 7:30. То есть, нужно просто переночевать в поезде. Мы, кстати, таким образом еще и сэкономили на проживании. Брали только 3 ночи, а находились в столице 4 полноценных дня. Обратно из Минска выезжали в 23:20 также на поезде. В Москве были в 9:50 утра.

Мы покупали билеты почти за месяц, так же, как и бронировали квартиру, потому что за две недели до майских праздников цены на билеты и проживание взлетают везде в два -три раза. На «Ласточку» мы взяли билеты по 500 рублей, из Москвы до Минска билет стоил 2500 рублей на человека. То есть туда и обратно дорога на одного человека вышла 6 тысяч рублей. Вполне себе бюджетно!

Проживание

Где-то за месяц до выезда мы сняли апартаменты на Buking. Обычная, чистая однокомнатная квартира. Рядом с метро и близко к центру. В пределах 2 транспортного кольца квартиру снять недорого реально. Не стоит искать места около МКАДа, все-таки от центра будет достаточно далеко, и вам постоянно придется ездить на метро. Мы чаще всего ходили пешком.

Стоимость апартаментов: 2500 рублей/ночь.

Деньги

Самый, наверное, простой пункт из всех. Потому что с 2009 года Сбербанк РФ выкупил 90% банка Беларуси, и теперь там везде стоят наши терминалы. Только называются они «БПС – Сбербанк». Там можно снять деньги с вашей карты сразу в белорусских рублях (если нужны наличные), либо вы также можете расплачиваться своей картой в кафе, магазинах, ресторанах, музеях, везде, где есть терминалы. Лично я везде все оплачивала с помощью мобильного телефона.

Места, которые стоит посетить

Мы очень много ходили! В столице Беларуси есть где разгуляться. Обязательна к посещению главная улица – проспект Независимости. Она пролегает от центра к северо-востоку. Длина улицы – 15 км. Это одна из самых протяженных городских магистралей в Европе. Она была спроектирована Иосифом Лангбардом для проведения праздничных демонстраций и военных парадов. Сегодня здесь расположены: Дом правительства, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Управление Минского метрополитена, Минская мэрия, здания бывших доходных домов начала ХХ века, скульптура «Зодчий», Костел Святого Симона и Святой Елены (Красный костел). Огромное количество старых красивых исторических зданий, магазинов, ресторанов национальной кухни. А вечером включается подсветка и город просто преображается! Ночной Минск – это отдельная достопримечательность.

Троицкое, Раковское предместье и Верхний город – старинные районы Беларусь. Там можно увидеть здания XIX века и прогуляться по старинным улочкам, вымощенным клинкерной брусчаткой.

Это двухэтажные маленькие домики, развешенное белье, милые маленькие кафешки. Очень колоритные старинные места, которые ухоженно выглядят. Обязательно к посещению – буквально пройдетесь по крохотной Европе.

Минск – зеленый город. Здесь очень много парков.

Октябрьская улица – место, где раньше стояли заводы, производственные цеха и так далее. Сейчас здесь тусовка творческой молодежи. Очень много разнообразных кафешек, граффити на всю улицу, клубов и галерей современного искусства. Особенно стоит это место посетить вегетарианцам – масса ресторанов с подобной кухней.

Питание

Мы старались сильно не тратиться на еду, поэтому нашли для себя несколько бюджетных и вкусных мест.

Первое – столовая в самом центре города, на третьем этаже ТЦ «Столица» (м. Площадь Ленина). Котлета по-киевски здесь стоит 75 (российских) русских рублей, картофельное пюре – 30 рублей, десерты в районе 80 рублей. Меню – как в обычной столовой. В итоге на двоих мы обедали всего на 400 российских рублей. У нас всегда было горячее, мясо, десерт и напиток. Порции там немаленькие, так что самый выгодный и вкусный вариант точно здесь!

Если вы захотели отведать национальной кухни, то лучше сети ресторанов «Васильки» вы не найдете. Во-первых, от местных в этой кафе отбоя нет (даже пришлось стоять очередь), а это о многом говорит. Во-вторых, там очень вкусно! В – третьих, хоть это и ресторан, но там совсем невысокие цены. А если вы еще будете расплачиваться картой «MasterCard» вам сделают скидку 5%. Драники, цеппелины – все белорусские национальные блюда хорошего качества!

Если собираетесь в поездку, то лучше заранее распланировать, что вы хотите посетить. Для этого в Минске есть классный сайт. И сайт с афишей мероприятий.

Юлия Митина

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