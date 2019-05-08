Улица победителей первой встретила День Победы

Кто первым во Владимире встретил 9 мая? Это можно сказать точно! Жители улицы Совхозной, которую уже больше знают в областном центре как улицу победителей. Вот уже 11 лет подряд отмечать великий праздник там начинают загодя. В этом году торжества прошли 7 мая. И открылись они концертом с участием детско-юношеских коллективов.

На протяжении двух часов звучали песни военных лет, зрителей радовали танцевальными и литературными номерами. Пели и танцевали дети: организаторы решили пригласить только младших исполнителей. Потому что именно они пронесут сквозь время светлую память о прадедах, воевавших, трудившихся над восстановлением страны и заложивших когда-то 33 дома на улице Совхозной.

Атмосферу праздника дополнили полевая кухня, где каждый мог получить свою порцию каши, военная форма, украшающая теперь по обычным дням залы музеев, и георгиевские ленточки на груди у всех от мала до велика. К монументу памяти возложили венок и принесённые цветы. Было много пожилых людей, но ещё больше – детей. Это даёт надежду на выполнение завета: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ася Постромина, студентка ВлГУ

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