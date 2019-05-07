Шашлык с киви: универсальный рецепт для любого мяса

В последнее время все популярнее становится маринад для шашлыка с киви, так как он помогает размягчить любое мясо. Фруктовые кислоты, содержащиеся в экзотическом фрукте, делают это гораздо лучше, чем традиционно используемые уксус или кефир. Приготовление шашлыков – искусство, но постичь азы мастерства может каждый. Ведь секретов здесь не так много и они достаточно просты, чтобы их соблюдать. Большой любитель шашлыков Олег Кочеляев делится с нами волшебным рецептом приготовления сочного и нежного шашлыка с киви.