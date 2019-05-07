Шашлык с киви: универсальный рецепт для любого мяса

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Постигайте азы кулинарного мастерства
В последнее время все популярнее становится маринад для шашлыка с киви, так как он помогает размягчить любое мясо. Фруктовые кислоты, содержащиеся в экзотическом фрукте, делают это гораздо лучше, чем традиционно используемые уксус или кефир. Приготовление шашлыков – искусство, но постичь азы мастерства может каждый. Ведь секретов здесь не так много и они достаточно просты, чтобы их соблюдать. Большой любитель шашлыков Олег Кочеляев делится с нами волшебным рецептом приготовления сочного и нежного шашлыка с киви.
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Возьмите лучшие продукты
2 кг мяса (свинина или телятина),
1 ст. газированной воды,
1 большое киви или 2 маленьких,
2 головки красного лука,
перец, соль, зелень – по вкусу.
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Замаринуйте мясо
Нарежьте мясо кусками величиной со спичечный коробок – на 1-2 укуса, посолите его, посыпьте специями и залейте газированной водой. Поставьте в холодильник на ночь. За 1 – 1,5 часа до жарки выньте мясо из маринада и слегка его отожмите.
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Добавьте киви
Спелые киви разомните руками, твердые нарежьте мелкими кубиками и смешайте с мясом. Оставьте на час для маринования при комнатной температуре. Если подержать мясо в этом маринаде большее время, оно будет настолько мягким, что расползется у вас в руках и превратится в кашу.
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Жарьте на мангале
Замаринованное мясо наколите на шампуры неплотно, чтобы куски лишь слегка касались друг друга. Пожарьте его на мангале над прогоревшими углями.
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Сохраните тепло и аромат
Готовое мясо сложите в стеклянную посуду – она лучше держит тепло. Посыпьте его красным луком, нарезанным кольцами и измельченной зеленью. Накройте посуду с мясом плотным полотенцем – и блюдо еще около получаса останется теплым. Если вы будете готовить шашлыки зимой, то можно еще и в полиэтиленовый пакет завернуть, чтобы подольше сохранить мясо горячим и ароматным.
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Цена рецепта
Свинина 2 кг – от 560 рублей.
Киви 200 г – от 16 рублей;
Лук 200 г – от 6 рублей;
Газированная вода 0,2 л – 5 рублей.
Итого: около 587 рублей за 2 кг готового очень вкусного шашлыка. Порция на одного человека 200 г выходит около 117 рублей.
Татьяна Лысова
Главное фото: avatars.mds.yandex.net
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