Второе дыхание русского кокошника

Мастерица из села Порецкое Суздальского района Светлана Гридина признается, что русские народные кокошники любила с детства. Они всегда привлекали своей яркостью, самобытностью. Но изготавливать их женщина не бралась. Пока не стала мамой.

Однажды в сувенирной лавке Светлана увидела кокошник и решила купить. В этом головном уборе её дочка ходила потом на утренники. А сама Светлана внимательно изучила изделие: из чего он сделан и как. В принципе, ничего сложного здесь не оказалось, говорит она, поэтому и решила смастерить похожий. После 3-4 кокошников появился навык. Для Светланы шитьё этого головного убора стало любимым хобби, которое даже приносит прибыль. В месяц получается смастерить около 10 изделий. Но основная занятость рукодельницы – работа продавцом автоэмалей.

– Светлана, из чего сделаны кокошники, где можно найти эскиз?

– Все подробные эскизы можно найти в Интернете. А материалы используются простые, но красивые. Основа кокошника – плотный картон, который обшивается флизелином. Потом идёт либо атлас, либо парча, сверху украшается лентами, бусинами. Всё, что понравится глазу. Ты, когда видишь материал, уже представляешь, что из него получится. Есть простые кокошники, которые можно за вечер сделать, а есть сложные – с вышивкой из бисера. И плетение из бусин, бывает, сразу пойдёт, а бывает, переплетаешь по несколько раз. Всё остальное сшивается на машинке.

Кокошники по размеру бывают разные. Для взрослых, подростков. Древнерусские головные уборы отличаются ещё по форме, для каждой местности – свои особенности. Есть владимирские, есть нижегородские. Я планирую поглубже разобраться в истории этой древнерусской моды.

– Есть ли спрос на кокошники?

–В Суздале хорошо берут, особенно в праздники. На Новый год приехали туристы из Ханты-Мансийска, две женщины, купили у меня один и ещё один заказали. Отправляла я его в Сургут. На майские праздники много туристов. Сама я не стою, не торгую. Отдаю продавцам в среднем по 1000 рублей за кокошник.

А ещё Светлана делает игрушки и цветы из фоамирана. Это такая искусственная пластичная замша. Его ещё называют мягким пластиком. Из него получаются очень красивые украшения с цветами.

– Из него можно сделать такую розу, что её от живой с виду практически не отличишь, – говорит мастерица, – Цветок сразу хочется понюхать, вдохнуть аромат. При работе с фоамираном используется только горячий клей, форму цветкам придаёт теплота рук. Этот материал настолько податливый, что из него очень удобно делать лепестки. И создаётся иллюзия натурального растения. Такие украшения я часто использую на ободках, заколках, магнитах. Всё это тоже пользуется спросом.

Светлана Гридина руководит Воскресной школой при церкви Преображения Господня в Порецком. Помимо божьего слова женщина преподаёт детям и азы рукоделия, учит девочек вышивать, делать кукол. Дети с занятий потом уходят счастливые с игрушкой на память. Светлана рассказывает:

– Мы ещё шьём кукол-травниц. Много игрушек дарим, много по ярмаркам расходится на Рождество, Пасху. В воскресной школе у меня есть помощница – Светлана Сергеевна Курова. Она тоже творческий человек, шьёт разных кукол. Некоторые её работы ушли в Германию в клуб, который поддерживает дружбу с нашим владимирским клубом лоскутного шитья. Не так давно в воскресной школе у нас появилась швейная машинка, очень много материалов различных, инструментов нам подарили столичные друзья.

Светлана с другими мастерицами из Порецкого старается увлечь сельскую молодёжь творчеством. Это помогает в хорошем смысле самоутвердиться подросткам. Сейчас с девочками они готовят много сувениров, чтобы поехать с ними на летнюю ярмарку на День огурца в Суздале. Как же отвлечь современных детей от гаджетов и заинтересовать таким творчеством, поинтересовался «Призыв РУ» у мастерицы.

– Это, конечно, непросто. Но если у девочки есть желание, тяга к рукоделию, это вполне реально. Но прежде всего должен быть перед глазами пример старшего поколения. У нас есть одна девочка на селе. Она, глядя на маму, начала изумительно обшивать шкатулки бисером, вязать. Но в любом случае увлекать чем-то современных детей необходимо. У них интерес в жизни появляется, вдохновение.

Беседовала Татьяна Данилова

Фото Светланы Гридиной