Как стать вожатым в детском лагере?

Чем заниматься в летние каникулы и куда пойти работать молодым людям? Если исполнилось 18 и хочется творить, активничать, жить в движении и делать что-то полезное для общества, то тогда вам стоит пойти работать в детский лагерь! Вожатый с 10-летним стажем Олег Иванов рассказывает о специфике этой деятельности. Итак, что нужно чтобы стать вожатым, какой заработок и условия труда, читайте в нашем интервью.

– Кто такой вожатый?

На данный момент мы пережили 90-е годы, когда много лагерей закрылись и профессию вожатого не воспринимали всерьез. Сейчас традиции возрождаются и должность вожатого вновь уважаема. Я считаю, что вожатый – человек, который влияет на будущее страны. Ведь мы воспитываем в детях определенные качества, которые в будущем влияют и на их жизнь, и на жизнь государства.

– С чего ты начинал?

– Я начинал работать 10 лет назад в лагере «Березка». Я думал тогда, что целый месяц буду заниматься какой-то ерундой за 3,5 тысячи рублей. Но мне дико понравилась эта работа. Я в первый раз в жизни почувствовал, что я реально кому-то нужен. Я осознал свою важность в этой жизни, появилась уверенность в себе.

-Я поставил себе цель, что за время работы в лагере я должен сделать все, что не успел сделать в детстве. Больше наслаждаться жизнью, больше заниматься любимым делом, больше развиваться. У меня получилось! Работа мне дала большой новый опыт.

– Откуда берутся вожатые?

– В нашем лагере вожатыми становятся дети, которые когда-то здесь отдыхали. Так зачастую везде и происходит. После 18 лет они понимают, что сказку летнего лагеря хочется продлить. Тогда мы зовем их к себе в “Школу вожатых”, они обучаются и работают.

Часто ребята из волонтерских добровольческих организаций приходят в вожатые. Они обычно очень активные и хотят получать опыт. Хотят, что-то хорошее делать для людей. Из них получаются самые крутые вожатые!

– Каким надо быть человеком, чтобы стать вожатым?

– Во-первых, это человек с активной жизненной позицией. Вожатый – это управленец, который должен стать лидером в детском коллективе. Плюс человек обязан быть коммуникабельным. Вся деятельность вожатого состоит из общения. Во-вторых, вожатый – творческий человек. Он должен помогать придумывать детям номер, должен фантазировать и быть с детьми на одной творческой волне. А для того, чтобы все эти условия хорошо функционировали, нужно быть достаточно эрудированным человеком. Иметь широкий кругозор, разбираться в музыке, в кино, в играх, в книгах, да в чем угодно! И еще одно важное качество – иметь высокую цель, хотеть немного изменить мир в лучшую сторону.

Задача вожатого – создать ребенку какую-то историю успеха, чтобы он мог открыть в себе новую грань. Определить свои таланты, свои сильные стороны и правильно их развивать.

Важная черта – стрессоустойчивость. Первые 3-4 дня в смене самые нервные. Это активное время работы вожатых, когда мы спим по 3 часа, стараемся быстрее адаптировать детей к лагерю, объяснить правила и научить жить по общим правилам.

Условия труда?

– Все зависит от лагеря. Я работаю в хороших условиях. Мы живем в отдельных вожатских комнатах, всегда есть доступ к Интернету, еда 5 раз в день, канцелярские принадлежности, костюмы для выступлений (в моем лагере закупили костюмов на 300 тысяч рублей).

Зарплата вожатого во Владимире небольшая – от 12 до 16 тысяч рублей. Но эта не та профессия, за которую вы получите огромные деньги. Это работа для души. К тому же вы все лето проводите на свежем воздухе, в особой творческой атмосфере. Это и не работа как таковая, а активный отдых!

Для сравнения: есть лагеря в которых вожатых кормят 3 раза в день, живут они в общих корпусах, интернета нет, костюмов нет, а канцлерские принадлежности очень ограничены.

Поэтому, если вам важны эти условия, обязательно общайтесь с другими вожатыми, читайте отзывы, наблюдайте за условиями и узнавайте их заранее.

Чтобы сейчас стать вожатым, необходимо:

Полное среднее образование.

Педагогическое образование. Но если такого образования нет (а зачастую именно так), то человек должен пройти специальный обучающий курс. Либо дистанционно, либо вживую. По окончанию он получает сертификат государственного образца. Во Владимире это можно сделать в Институте развития образования им. Л.И. Новиковой. Цена – около 4500 рублей.

Сертификат о прохождении курса вожатого гос. образца.

Справка об отсутствии судимости.

Куда обратиться, чтобы пройти обучающий онлайн – курс и стать вожатым:

– Курсов сейчас большое количество в Интернете. Тут главное – не ошибиться! Перед тем. как пройти курс, обязательно уточняйте у организаторов, выдают ли они сертификаты государственного образца (!) и есть ли у организации образовательная лицензия. Цена онлайн – курсов обычно от 1000 рублей.

Юлия Митина

Фото – из личного архива Олега Иванова