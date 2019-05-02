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Улица Козлов Вал состоит из одних достопримечательностей

Жилых домов здесь не имеется

Около Золотых ворот, за Козловым валом, приютилась небольшая улочка с таким же названием. Она и на улицу-то не похожа — у нее лишь одна левая сторона и несколько построек общественного назначения. Правая — земляной вал, остаток древнего оборонительного сооружения, воздвигнутого в XII в. при Андрее Боголюбском. Название его произошло от имени владимирского посадского человека Алексея Козлова, у которого в XVIII в. здесь был сад.

Деревянные дома, выросшие у подножия Козлового вала в конце XIX в., до наших дней не дожили. Зато сохранилась часть древней оборонительной насыпи, старая водонапорная башня на ее гребне и Патриарший сад у подножия вала. Сюда, как и в стародавние времена, жители и гости города приходят любоваться красотой окружающей природы, в которую гармонично вписываются памятники архитектуры.

Старая водонапорная башня

Это величественное сооружение появилось на Козловом валу в связи со строительством водопровода в 1868 году по проекту Карла Дилля. Оттуда вода поступала в городской фонтан на Соборной площади и 8 водяных колонок, установленных на улицах города. В 1912 году башня была перестроена по проекту городского архитектора Сергея Матвеевича Жарова.

Трехэтажное здание, сложенное из красного кирпича на известковом растворе, до настоящего времени сохранило свою первоначальную форму – круглая башня, завершенная шатровой кровлей с флюгером, на котором изображен стоящий лев – древний герб города Владимира. В 50-е годы, в связи с реконструкцией городского водопровода, башня перестала использоваться по прямому назначению и была заколочена. Встал вопрос о дальнейшей судьбе здания.

В 1967 году башня наконец-то получила статус памятника градостроительства и архитектуры, а четыре года спустя была передана в ведение Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 1975 году в старой городской водонапорной башне открылась экспозиция «Старый Владимир». В трех «круглых» этажах башни разместились экспонаты, посвященные дореволюционному быту нашего города. Учитывая выгодное расположение башни на возвышенном месте, над 3-м этажом устроили смотровую площадку с крытой галереей и большими окнами, откуда открывается прекрасный вид на город и заклязьминские дали.

Патриарший сад

Сведения о Патриаршем саде, раскинувшемся на обширном крутом склоне левого берега Клязьмы, относятся к середине XVI в. Согласно архивным документам он принадлежал Рождественскому монастырю, находившемуся в ведении патриархов. Сад занимал площадь более 3 десятин и простирался от Козлова вала почти до улице Муромской. Здесь произрастали пять разновидностей владимирской вишни, а именно: Родителева, Сайка, Левинка, Бель и знаменитая Васильевская вишня, а также груши, яблони и другие плодово-ягодные культуры. Удачное расположение Патриаршего сада создавало здесь особый микроклимат, и урожаи были особенно обильными.

Но после 1917 года это место быстро пришло в запустение, деревья вымерзали, гибли без надлежащего ухода. Окрестные жители начали потихоньку вырубать его на дрова. Возрождению сада способствовало развитие в Советском Союзе юннатского движения. В 1948 году во Владимире проходил первый Всероссийский слет мичуринцев-садоводов, и 28-29 марта во Владимир съехались делегаты из 16 союзных республик (включая Карело-Финскую). В память этого события было решено заложить в городе новый сад.

По первоначальному плану каждая республика должна была иметь в саду свой уголок. После слета на адрес владимирского Дворца пионеров стали поступать саженцы и семена из разных республик. 18 апреля 1948 года после торжественного митинга состоялась закладка сада. С 1954 г. он стал детским парком имени 16 союзных республик. На его территории была создана Владимирская городская станция юннатов.

В сентябре 2003 г. местоположению станции юннатов решением Владимирского горсовета было возвращено историческое название «Патриарший сад». В 2015 г. была начата масштабная реконструкция. К 2018 году на территории станции юннатов были выстроены новый учебный корпус, конференц-зал и  оранжерея. Обновлены все дорожки сада. Посетители могут погулять у нового искусственного пруда и полюбоваться на каскад фонтанов.

В настоящее время в саду на площади в 3 га выращивается около 130 сортов плодово-ягодных деревьев и кустарников и около 110 сортов цветочно-декоративных растений. Микроклимат сада позволяет на сравнительно небольшой территории мирно уживаться лучшим садовым сортам яблони, груши, вишни, смородины, крыжовника, облепихи, рябины и многочисленным экзотическим растениям – маньчжурскому ореху, кедру, миндалю…

Сад идеально подходит для романтических прогулок, здесь много уединенных беседок и скамеек, часто устраиваются свадебные фотосессии. В августе 2018 г. на главной аллее был установлен белокаменный барельеф с изображением муромских святых Петра и Февронии. В Патриаршем саду ежегодно проходит Вишневый Спас в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня».

Летний кинотеатр

В 1950 году на ул. Козлов Вал был открыт кинотеатр «Летний» (за зданием детского сада, перед современным кафе «Блинчики»). Как ни странно, первым показанным фильмом стал не советский, а польский – «Первый старт». Газета «Призыв» писала: «Работники кинофикации подготовили большой первомайский подарок для трудящихся областного центра. Зрительный зал кинотеатра вмещает более 300 человек. Здание обрамлено легкой, изящно оформленной верандой, в которой будут размещены читальни и буфет. На строительство театра затрачено более 400 тыс. руб.»

Зрительский сезон в летнем кинотеатре, если не затягивался легкий ремонт, открывался во второй день майского праздника. В пролете оградки рядом с Золотыми воротами появлялся большой холст на подрамнике с живописно набросанным названием фильма. Чаще всего крутили лучшие ленты прошлых лет. В Летний приходили и просто посмотреть фильм, и отдохнуть, даже подумать, спуская с поводка забот несуетные мысли. Сюда стремились влюбленные.

Сырой ночью в марте 1968 года летний кинотеатр сгорел дотла. Новое чешское оборудование, недавно завезенное, пропало, как и не было. А через год-полтора на заросшем пепелище началось строительство, и пошло оно не ввысь, а вглубь, под землю. А еще спустя год появились две калитки, сваренные из арматуры, и ведущие вниз лестницы, и все объяснила наконец малярная кисть, начертав по разным сторонам бетонного парапета косые жирные буквы – «М» и «Ж». Впрочем, общественный туалет на месте летнего кинотеатра тоже не сохранился до нашего времени.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева

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