В “Патриаршем саду “зацвело!

Где во Владимире можно вдоволь насладиться цветочными ароматами и великолепными весенними пейзажами? Конечно, в “Патриаршем саду”! Сотрудники уже балуют всех своих подписчиков потрясающими фотографиями в своей группе в “ВКонтакте”. Но пока вживую насладиться весенней флорой не получится. Идет активная подготовка к открытию: в саду убирают территорию, заканчивают высадку цветов, запускают фонтан. И все это для того, чтобы 1 мая “Патриарший сад” открыл свои двери для всех желающих!

С нетерпением ждем встречи с прекрасным! А пока наслаждаемся прекрасными фото уже высаженных цветов.

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