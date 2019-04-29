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В “Патриаршем саду “зацвело!

Уже с 1 мая сад откроется для весенних прогулок

Где во Владимире можно вдоволь насладиться цветочными ароматами и  великолепными весенними пейзажами? Конечно, в  “Патриаршем саду”!  Сотрудники уже балуют всех своих подписчиков потрясающими фотографиями в своей группе в “ВКонтакте”.  Но пока вживую насладиться весенней флорой не получится. Идет активная подготовка  к открытию: в саду убирают территорию, заканчивают высадку цветов, запускают фонтан. И все это для того, чтобы 1 мая “Патриарший сад” открыл свои двери для всех желающих!

С нетерпением ждем встречи с прекрасным! А пока наслаждаемся прекрасными фото уже высаженных цветов.

 

 

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