100 одаренных ребят получили персональные стипендии депутата Госдумы Григория Аникеева

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Дети, которые воплощают мечты
Юный актер с детства грезил театром и организовал его в родной школе. Круглый отличник призывает людей задуматься о запасе пресной воды на планете. Старшеклассница создает «Новую цивилизацию», где каждый готов протянуть руку помощи другому. Подающий надежды молодой математик, перед которым уже отрыты дороги в лучшие вузы страны. Эти дети находятся в самом начале своего жизненного пути, но уже громко заявили о себе в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности. Их формула успеха – любовь к выбранному делу, трудолюбие и целеустремленность. Сто талантливых ребят из разных уголков Владимирской области получили персональные стипендии «За отличную учебу и достижения в общественной сфере». «Призыв.ру» знакомит вас с лучшими из лучших.
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«Бенефис» Андрея Романова
Ученик 10 класса школы № 46 города Владимира Андрей Романов живёт театром. Актерские способности проявились у Андрея еще в детстве. В четыре года он уже показывал кукольные спектакли, сценки и миниатюры бабушке и дедушке.
А потом – учеба, занятия в театральной студии ОДРИ и мечты о своей собственной труппе. Мечта сбылась в прошлом году: в школе появился театр «Бенефис». Сначала в студию записались друзья Андрея. Потом – ребята из других классов. Андрей – лидер. За ним идут, к нему тянутся.
– Первая постановка, к которой я написал сценарий, – это трагедия «Есенин. До свиданья, друг мой. До свиданья…». В этом спектакле я сыграл роль Сергея Есенина, – рассказывает Андрей Романов. – Потом была комедия Чехова «Медведь» и роль Григория Степановича. А совсем недавно я поставил моноспектакль по пьесе Юлии Ионушайте «Я умер в августе». Это произведение посвящено вооруженному конфликту в Южной Осетии. Премьера прошла с большим успехом. Я видел слезы в глазах зрителей, на поклонах нам аплодировали стоя. Это дорогого стоит.
Театр «Бенефис» активно гастролирует. Ребята ездят по области и показывают свои спектакли в детских садах, школах, домах ветеранов, пансионатах и ДК.
После окончания школы Андрей планирует поступать во Владимирский колледж культуры и искусства, а потом играть на сцене Владимирского областного театра драмы. Это программа минимум. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
– Я мечтаю сыграть в спектакле с Марией Ароновой и Фёдором Добронравовым, сняться в кино с Владимиром Меньшовым. А еще… Руководить собственным театром, как Сергей Безруков.
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Ни дня без добрых дел
У ученика 4а класса владимирской лингвистической гимназии № 23 города Германа Юдина можно брать уроки тайм-менеджмента. Герман учится на одни пятерки, много читает, играет на фортепиано, занимается карате, отлично рисует, изучает биотехнологии в детском технопарке «Кванториум», увлекается вокалом и театральным искусством. Талантливый человек – талантлив во всем. Доказательство тому – многочисленные награды четвероклассника.
Вот неполный список достижений Германа к окончанию начальной школы:
- Победитель Владимирского конкурса творческих работ на английском языке «Моя Россия. Природа родной страны».
- Победитель областного этапа Всероссийского конкурса сочинений.
- Финалист предметной олимпиады по английскому языку «Кандидат в университеты» (МГИМО МИД России).
- Участник международных конкурсов сочинений и рисунков, проводимых под эгидой ЮНЕСКО в Японии.
- Лауреат второй степени» XI Международного фестиваля музыки и искусства «Путеводная звезда» (Таллин-Стокгольм-Хельсинки).
- Дипломант IV Всероссийского театрального форума фестиваля «У Золотых ворот».
В прошлом году Германа избрали вице-мэром детского общественного объединения «Солнечный город» гимназии. Ребята сами придумывают и воплощают в жизнь интересные проекты. Например, провели акцию «Подари книгу». Ученики младших классов собрали более 500 детских книг и подарили их библиотекам сел Асерхово и Заречное Собинского района.
Еще одно увлечение – экология. В прошлом году проект Германа «Родник на улице Мира города Владимира как объект экологического внимания школьников» получил высокую оценку на Всероссийском конкурсе «Я исследователь». Мальчика волнует проблема нерационального использования пресной воды на планете, и в своей школе он с одноклассниками провел флэшмоб «Голубая лента».
– Я считаю, что все мы должны помогать друг другу, – говорит Герман. – Если каждый человек каждый день будет делать что-то доброе и полезное для других, то наш город, наша страна, наш мир будут становиться лучше и лучше. Когда я вырасту, я стану хорошим врачом, чтобы помогать людям.
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Математика – царица всех наук
Это утверждение немецкого ученого Карла Фридриха Гаусса полностью разделяет ученик 11 класса школы № 7 города Кольчугино Юрий Петрунов. После девятого класса он получил аттестат с отличием, ему одинаково хорошо даются все предметы, но математика и информатика – самые любимые. Восемь раз (!!!) он становился победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и дважды – по информатике. В его послужном списке – награды ведущих вузов России:
- Диплом II степени межрегиональной олимпиады школьников «САММАТ»,
- Диплом II степени олимпиады «Физтех» Московского физико-технического института,
- Диплом победителя отборочного тура отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» МИФИ.
– Ещё с начальной школы я любил математику и всё, что с ней связано, – рассказывает Юрий. – Мне нравилось решать задачки, особенно повышенной сложности. Позже я стал участвовать в олимпиадах и заниматься предметом всерьёз. В средней школе к увлечениям добавилась информатика, которая тесно связана с математикой. Своей главной победой считаю призовое место во всероссийской олимпиаде САММАТ. Диплом этой олимпиады позволит мне поступить во многие университеты страны без вступительных испытаний. Сейчас я иду на золотую медаль. Будет она или нет, покажет время, но я приложу все усилия, чтобы ее получить.
После окончания школы Юра планирует поступить в технический вуз и стать программистом. Он уже писал утилиты, упрощающие работы на ПК, реализовывал несколько схем на платформе Arduino. Летом же планирует воплотить в жизнь большой и интересный проект – авторскую игру на языке программирования Python.
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«Переходный возраст» привел в Артек
Ученица 11 класса лицея № 1 города Мурома Анастасия Северьянова получила стипендию в номинации «Организаторы». В 2016 году Настя возглавила детскую общественную организацию «Новая цивилизация».
– Мы объединяем учащихся школ округа Муром. Ведем общественную работу, организуем акции для разных групп населения, – рассказывает Анастасия. – Например, в рамках акции «Тепло родного дома» мы помогаем Муромскому дому малютки: убираем территорию, гуляем с малышами, проводим праздничные мероприятия. Акция «Марш парков» направлена на благоустройство городских парков отдыха и скверов. А благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» – на сбор корма и медикаментов для бездомных животных.
Настя увлекается журналистикой. В течение двух лет она вела молодежную программу «Переходный возраст» на городском канале «Муромский Меридиан». В 2017 году девушка принимала участие в Международном проекте Российско-американского молодёжного телемоста «Обмен социальным опытом и знаниями». За победу в номинации «Юные журналисты за умное и полезное информационное пространство» ее вместе с командой программы «Переходный возраст» наградили поездкой на III Международный юношеский медиафорум в МДЦ «Артек».
Сейчас Анастасия готовится к экзаменам. Впереди ответственный этап – поступление в вуз.
– Я буду поступать в Рязанский филиал Московского университета Министерства внутренних дел имени Владимира Яковлевича Кикотя на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности». Выбор мой не случаен: я считаю себя патриотом своей страны и хочу трудиться на ее благо.
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Традиции награждать лучших - уже 18 лет
Персональные стипендии депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева «За отличную учебу и достижения в общественной сфере» одаренные ребята Владимирской области получают уже 18 лет.
За это время обладателями заслуженной награды стали более 3000 учащихся общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования региона. Стипендии вручаются дважды в год (в апреле и в ноябре) в пяти номинациях: «Отличники», «Таланты», «Эрудиты», «Организаторы» и «Спортсмены». Получить персональную стипендию может каждый ребенок, имеющий достижения в учебе, спорте, творчестве, исследовательской работе и общественной деятельности.
Юлия Денисова
Фотографии предоставлены общественной организацией «Милосердие и порядок»
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