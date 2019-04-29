100 одаренных ребят получили персональные стипендии депутата Госдумы Григория Аникеева

Ученик 10 класса школы № 46 города Владимира Андрей Романов живёт театром. Актерские способности проявились у Андрея еще в детстве. В четыре года он уже показывал кукольные спектакли, сценки и миниатюры бабушке и дедушке.

А потом – учеба, занятия в театральной студии ОДРИ и мечты о своей собственной труппе. Мечта сбылась в прошлом году: в школе появился театр «Бенефис». Сначала в студию записались друзья Андрея. Потом – ребята из других классов. Андрей – лидер. За ним идут, к нему тянутся.

– Первая постановка, к которой я написал сценарий, – это трагедия «Есенин. До свиданья, друг мой. До свиданья…». В этом спектакле я сыграл роль Сергея Есенина, – рассказывает Андрей Романов. – Потом была комедия Чехова «Медведь» и роль Григория Степановича. А совсем недавно я поставил моноспектакль по пьесе Юлии Ионушайте «Я умер в августе». Это произведение посвящено вооруженному конфликту в Южной Осетии. Премьера прошла с большим успехом. Я видел слезы в глазах зрителей, на поклонах нам аплодировали стоя. Это дорогого стоит.

Театр «Бенефис» активно гастролирует. Ребята ездят по области и показывают свои спектакли в детских садах, школах, домах ветеранов, пансионатах и ДК.

После окончания школы Андрей планирует поступать во Владимирский колледж культуры и искусства, а потом играть на сцене Владимирского областного театра драмы. Это программа минимум. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

– Я мечтаю сыграть в спектакле с Марией Ароновой и Фёдором Добронравовым, сняться в кино с Владимиром Меньшовым. А еще… Руководить собственным театром, как Сергей Безруков.