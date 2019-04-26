Анатолий Антонов устроит в свой юбилей «Вечер друзей»

Художественный руководитель владимирской областной филармонии и Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов празднует 75-летний юбилей! Это значимое событие случится 29 апреля.

Тягу к музыке Анатолий Антонов почувствовал еще в детстве, услышав звуки гармони. Сам записался в музыкальную школу. Затем последовало дальнейшее образование – Владимирское музыкальное училище (класс В. Белова) и Российская Академия музыки им. Гнесиных. Сегодня Анатолий Антонов – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат областной премии в области литературы и искусства, член жюри различных музыкальных фестивалей, инициатор проведения региональных и всероссийских конкурсов.

Профессиональная деятельность Анатолия Антонова неразрывно связана с Владимирской областной филармонией, где он с 1987 года работает художественным руководителем и уже почти 30 лет возглавляет Русский оркестр народных инструментов.

“Как музыкант и дирижер он постоянно проявляет творческую пытливость, расширяя репертуар и жанровую палитру оркестра, продолжает развивать лучшие традиции народной песни и исполнительского мастерства на русских народных инструментах”, – пишут о маэстро коллеги.

Свой юбилей Анатолий Антонов отметит на высокой ноте. Праздничная программа, которая носит название «Вечер друзей» (6+), порадует и удивит публику. В концерте-поздравлении примут участие многочисленные партнеры и друзья оркестра, а также приглашенные солисты. И, конечно, за дирижерским пультом мы увидим самого маэстро! Праздничный концерт состоится в понедельник, 29 апреля. Начало в 18.00.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной филармонии