Да будет чисто! Стоит ли доверять уборку чужим людям?

По-моему, люди делятся на два типа: тех, кто обожает убираться, и тех, кто искренне не любит это занятие. Вторых значительно больше, и я принадлежу к их числу. Я готова поддерживать чистоту, готова убирать за собой, но словосочетание «генеральная уборка» вселяет в меня ужас и повергает в состояние паники. Но уборка неотвратима как последняя серия «Игры престолов». Я нашла выход – нанимаем профессионалов и наблюдаем за процессом со стороны! Тем более давно пора готовить дом к грядущей Пасхе.

Да, я знаю, о чем вы сейчас думаете: это дорого, это опасно, это удел бездельниц и неженок, в конце концов! А вот и нет! Всё это мифы, развенчать которые нам с вами поможет наш эксперт – руководитель александровской компании «Чистый дом», многодетная мама Юлия Потапова.

Миф № 1. Дорогое удовольствие

Если у вас дом 300 квадратов, то сумма за его уборку и впрямь будет внушительной. Но ведь то дом в три этажа! У большинства из нас немного другие площади. Генеральная уборка, к примеру, стандартной двухкомнатной квартиры в среднем обойдется в 4,5 – 5 тысяч рублей. «Трешка» – немного больше, а «однушка» – чуть меньше. В стоимость пакета услуг, как правило, входит мытье зеркал и кухонного фартука, чистка санузла и раковины в ванной и на кухне специальными средствами, влажная уборка всех помещений с отодвиганием мебели. Отдельно придется доплатить за мытье окон и химчистку мебели, например.

– Такую уборку достаточно проводить один раз в месяц, а в остальное время – легко поддерживать чистоту, – говорит Юлия Потапова. – Цена подъемная. Она может измениться, например, если у вас квартира в совсем «убитом» состоянии, после ремонта или давно нежилая. Индивидуально обговаривается стоимость уборки перед продажей квартиры.

Миф № 2. Долго

Покидать жилье на три дня точно не придется. Специалисты справятся довольно быстро – как правило, в течение одного рабочего дня. Во-первых, иногда клинеров целая бригада, и пока один занят в ванной, второй приводит в порядок кухню. Во-вторых, в арсенале этих фей чистоты только профессиональные средства – там, где вы терли бы полчаса, они справятся за пару минут. В-третьих, наши помощницы занимаются уборкой ежедневно, каждое движение выверено, а поэтому эффективно, каждое действие – часть большой системы.

– Тем не менее, если вам обещают убрать квартиру за один час – насторожитесь. Скорее всего, результат вас не устроит, – считает Юлия Потапова. – Просто невозможно привести квартиру в надлежащее состояние так быстро, даже если к вам придет бригада из 5 человек. В среднем уборка двухкомнатной квартиры силами двух сотрудников занимает минимум 3 часа, если клинер один – смело умножайте на два. Дом площадью 200 квадратных метров будет убираться 8-9 часов, при условии что задействованы будут два сотрудника. Опять же время уборки сильно зависит от состояния объекта.

Миф № 3. Стыдно

Для меня этот момент немаловажен. Ну как так… В мой дом придет совершенно посторонний человек, который увидит, как я живу, будет касаться моих вещей… Отодвинет диван… и подумает, что я неряха и грязнуля… Дорогие мои читатели, главное – пересилить эти страхи и всегда помнить, что пыль есть под каждым диваном!

– Как правило, дома у тех, кто считает себя неряхой, как раз удивительно чисто. За редким исключением. Наши сотрудники видели разные квартиры. Обсуждать их состояние до уборки мы не имеем права, и это прописано в договоре. От сотрудников клининговой компании, если она дорожит клиентами, никто ничего не узнает! Мы заранее обсуждаем, какие вещи можно трогать, а какие нет, какие полки подлежат разбору, а каких касаться не стоит. Личное остается личным. Задача клинера – лишь помочь навести чистоту. На остальное сотрудницы не обращают внимания!

Миф № 4. Опасно

Это мой любимый миф! Придут чужие люди, которых я вижу первый и последний раз в жизни, умыкнут фамильные ценности и… все! Если серьезно, многие отказываются от услуг профессиональных агентств чистоты именно по этим причинам: не доверяют сотрудникам.

– Чтобы избежать всех возможных проблем, нужно правильно выбрать агентство. Во-первых, у уважающих себя компаний есть офис, куда можно прийти и все обсудить. Во-вторых, есть сайт, где указаны юридические реквизиты, прописаны все услуги и их стоимость. В-третьих, вам предложат подписать договор, а затем и акт выполненных услуг. В-четвертых, менеджер, к которому вы обратитесь, должен ответить на все ваши вопросы, касающиеся уборки. Все это в комплексе свидетельствует о том, что перед вами профессионалы, – говорит Юлия Потапова. – Обращение к «серым» клинерам, которые работают без оформления юридического лица, не говоря уже о договоре с клиентом, действительно, может грозить ущербом. Но речь все же идет не о кражах, а скорее – о порче имущества. Протерли ваш раритетный рояль не той полиролью, испортили покрытие, а спросить будет не с кого. Кроме того, не все используют качественную бытовую химию, а ведь уборка затевается часто именно из-за нее. Если все же волнуетесь, останьтесь в квартире на время уборки, чтобы лично контролировать все ее этапы.

Миф № 5. Вредно для здоровья

Профессиональная косметика для дома недаром называется профессиональной. Как правило, в составе сильнодействующие вещества, которые ускоряют процессы уборки, но могут вызвать аллергию, например. Обращению с подобными средствами нужно учиться, а где гарантия того, что бригада знает все тонкости и правила?

– Конечно, можно поинтересоваться, чем будут убирать вашу квартиру. Но, скорее всего, название фирмы-производителя вам ничего не даст. Лучше узнать, есть ли у компании сертификаты о прохождении обучения по работе с профессиональной косметикой для дома и свидетельства о повышении квалификации сотрудников. Все возможные названия «эко» и «органический» у меня лично тоже вызывают подозрения. Попробуйте оттереть кухонный фартук с застывшим жиром средством, в состав которого входят только натуральные вещества! Все-таки надо быть реалистом! Если у кого-то в семье есть аллергия, лучше ему покинуть помещение на время уборки и вернуться в уже проветренную квартиру. Но если уборка выполняется по всем правилам, вреда здоровью она не нанесет!

Миф № 6. Уборка для лентяек

Причины, по которым мы заказали уборку, волнуют только нас самих. Клинерам, как я поняла, совершенно все равно – лень вам или нет. Практика показывает, что чаще всего заказывают уборку обычные женщины, которые много работают и хотят провести свободное время с детьми и супругом, а не в скрюченном состоянии, выгребая пыль из-под дивана.

– Мы живем в бешеном ритме. Женщина давно уже не только хранительница очага. Она реализует себя в профессии, она вкладывает силы и время в образование детей, – говорит Юлия Потапова. – Когда я шла с идеей о создании агентства чистоты на региональный конкурс «Мама-предприниматель», я думала как раз о таких женщинах, которым важно все успеть, быть во всем лучшими. Сегодня я рада, что действительно помогаю им!

Не знаю, как вас, а меня Юлия убедила. Получается, что профессиональная уборка – это недорого, качественно, не слишком затянуто по срокам и довольно удобно. Во Владимире, по самым скромным прикидкам, около 10 клининговых компаний, каждая из которых готова вам помочь навести «шик и блеск». Внимательно изучайте перечень услуг, обсуждайте условия заранее и обязательно подписывайте договор. И будет вам чистота!

Ваша Света Мазур

Фото Юлии Потаповой

Заглавное фото: wb.sarmin.ru