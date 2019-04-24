Владимирские школьники сыграют в «Зарницу»

Завтрашний день для владимирских школьников выдастся очень насыщенным. Им предстоит выступить в городском финале военно-спортивной игры «Зарница», который ежегодно проходит в преддверии Дня Победы.

Участниками мероприятия станут лучшие команды 5 учреждений среднего специального и начального профессионального образования и 10 общеобразовательных школ города.



Торжественная часть военизированной игры начнется в 9.30 на площади Победы. Здесь пройдет парад юнармейцев, а строевую подготовку ребят оценят представители Городского совета ветеранов. Затем с 11.30 до 16.00 на территории парка «Загородный» состоится слет-соревнования «Школа безопасности», где команды выполнят задания по основам безопасности жизнедеятельности и знанию правил дорожного движения, пройдут дистанцию «Школа выживания», а также посоревнуются в военно-прикладной эстафете.



После окончания состязаний состоится награждение победителей и призеров. Команда, занявшая первое место, будет представлять Владимир на областном финале военно-спортивной игры «Зарница».

Ольга Ефремова

Фото группы «Молодежный центр»