Молодильные яблочки с медом и курагой

Друзья, сегодня я решил продолжить тему запекания и предлагаю вам слегка модернизированный рецепт из детства. Детства того, кому уже далеко за 30, я думаю. Так вот, две моих бабули частенько потчевали меня печеными яблоками. Оторваться от этого простого, но оригинального лакомства было невозможно. Уже через пятнадцать минут после того, как бабусечка прятала противень с краснобокими в духовку, дом наполнялся волшебным ароматом, который щекотал нос и заставлял живот урчать. Этим сейчас, конечно, никого не удивишь, ведь на полках в магазинах изобилие сладостей всех мастей и калибров, на каждом шагу кафе, предлагающие массу приторных десертов. Ешьте, люди добрые, повышайте уровень сахара в крови! Ну, тут я шучу, конечно. А если без шуток – печеные яблоки сахар, кстати, не повышают. Это исключительно вкусное и полезное блюдо.

В прошлый раз мы готовили рыбу по-норвежски, и я рассказывал, что люблю гулять по рынкам, беседовать с торгующим людом, слушать их рассказы и, конечно, «сказки» о своем товаре. АТМОСФЕРА-А-А! И тогда на рынке я запасся не только рыбой и зеленью, но и яблоками, орехами и курагой. Хм… Только сейчас понял, что этот рецепт подойдет любителям ЗОЖ! Сегодня у нас ведь всплеск на это дело. На каждом углу тебя хотят накормить орешками, курагой, черносливом, сухофруктами, цукатами и всякой другой полезной всячиной. «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!» Про ЗОЖ, скажу сразу, мне нашептал на ушко один из владельцев такого вот небольшого «белочкиного рая». Однако цены на многие орешки откровенно кусаются, и в уме мгновенно разворачивается картина, нарисованная Александром Сергеевичем в его сказке о «Царе Салтане».

А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Вот что-чудом-то зовут.

В такие моменты взгляд автоматически ищет мясную лавку и оценивает количество продукта, которое можно было бы там отхватить, если «забить» на здоровье. Шучу, товарищи, шучу!

Все! Не буду больше мучить вас, друзья, воспоминаниями и рассуждениями, для этого накрапаю что-нибудь в другой рубрике, если меня туда пустят, а лучше предложу вам пройти на кухню и приготовить простейший, но в то же время оригинальный рецепт печеных яблок в духовке с рисом и курагой.

То, что понадобится нам для приготовления:

Яблоки — 5 шт. Лучше выбирать сочные.

Курага – около 10 штук. Я, естественно, взял побольше, чтобы приобщиться к ЗОЖ.

Рис (я использовал рис для плова) – 80-100 г.

Мед — по вкусу.

Масло подсолнечное

Масло сливочное

Орехи (по желанию). Я брал грецкие. Взял, конечно, с учетом накормить всех. Ведь ЗОЖ. Все, что не уйдет в рецепт, можно съесть всей семьей. Здоровее будем.

Корица.

Сахарная пудра.

Продукты готовы, мы вооружились ножами и ложками. Поехали!

Отвариваем рис до готовности. Сдабриваем сливочным маслом и отставляем в сторонку до поры до времени.

Берем наши молодильные яблочки, срезаем «крышечку» и вычищаем сердцевину так, чтоб стенки у нас остались толщиной 6-7 миллиметров. Тут все зависит от мастерства, конечно, но тоньше делать не советую.

Яблочную сердцевину мелко нарезаем и смешиваем с рисом.

Курагу ошпариваем кипятком. Чуток выдерживаем в теплой воде, промываем и нарезаем небольшими кусочками. Отставляем в сторонку.

Включаем духовку на разогрев.

Грецкие орехи разминаем в плошке, чтоб получилась средняя такая крошка. Сильно усердствовать не надо! Ореховая пыль нам ни к чему.

Посыпаем стенки и дно яблок корицей.

Фаршируем яблоки слоями – курага, грецкие орехи, рисово-яблочная масса, грецкие орехи, курага. Большую часть здесь составляет рис.

Присыпаем яблоки сверху корицей, накрываем срезанными «крышечками», ставим в форму или на противень и отправляем уже в разогретую духовку. Не забудьте смазать противень растительным маслом.

Выдерживаем яблоки в духовке 30 минут при 180 градусах, периодически проверяя их состояние. Возможно, придется подержать краснобоких в «тепле» подольше. Тут все зависит от сорта яблок, которые вы выберете, толщины стенок после чистки сердцевины и самой духовки.

Вынимаем наше печеное лакомство из духовки, смазываем медом и присыпаем сахарной пудрой.

Звать на помощь для «уничтожения» этого десерта, уверяю вас, никого постороннего не придется. Все растворится само собой в домашней среде.

Рецептов и интерпретаций этого лакомства в Интернете масса. Есть различные сладкие соусы, которые можно использовать вместо меда для смазывания яблок. Например, можно взбить сметану с коричневым сахаром из пропорции 50 г сметаны на 2 ч.л. сахара. Можно сразу смешать в однородную массу курагу, орехи, рис и сердцевину яблок. Фантазиям тут нет предела. Нужна только смелость и уверенность!

Бон апети, друзья! И до новых встреч!

Ваш Дмитрий Мареев, испытатель интернет-рецептов

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