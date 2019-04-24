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Цветы в калошах! Новый арт-объект на улицах Владимира

Пост одного фото

Весна уже прочно обосновалась в городе, и мы все чаще видим вокруг нежные первоцветы и наслаждаемся теплыми лучами солнца. Житель Владимира Михаил Мойсеянчик обнаружил в городе очень красивый и по-настоящему весенний объект:

– Кто ищет, тот найдет! Обнаружил на улочках Владимира вот такой необычный арт-объект. Правда же, классно, когда обычные вещи гармонично вписываются в серые городские пейзажи. Жаль, что маловато этих объектов, тем интересней их искать.

Только  посмотрите на это чудо! В синих калошах –  цветы!

Юлия Митина

Фотографии Михаила Мойсеянчика

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