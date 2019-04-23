Отберите у них краску!

Каждое действие, выполняемое за счет налогоплательщиков или нанимателя управляющей компании, должно иметь какой-то смысл и обоснование. Между тем иногда бывает, что некоторые мероприятия выполняются просто по привычке, потому что всегда так вроде бы делали. Откуда эта привычка взялась, уже сложно понять, но в бюджет исправно закладывается определенная сумма денег на выполнение данной процедуры. А иногда действие выполняется уже настолько механически, что никто толком и не понимает, какова цель и каковы средства для достижения этой самой цели.

На мой взгляд, отличный пример замены цели средствами – это краска в городе. Взгляните на фото ниже:

Это вид на Успенский собор со смотровой площадки на Георгиевской улице. Честно говоря, глядя на это, я даже растерялся: белые столбики в нижней части деревьев издалека напоминают кладбище, особенно на фоне храма. Не знаю, какую цель преследовали благоустроители, но с историческими видами данные пейзажи явно не сочетаются. Хотя могли бы. Ведь именно за этим к нам приезжают со всего земного шара.

Надпись «Я люблю Владимир», которая уже частично даже не горит, вызывает недовольство у многих владимирцев, в том числе у высокопоставленных чиновников, ведь это визуальный шум, который мешает и даже загораживает исторические виды.

Однако находящийся по соседству и весьма пестрый парк Пушкина не вызывает таких жарких эмоций почему-то, хотя визуального шума в нем не меньше.

Что мы хотим сказать гостям города, например, вот этим?

То, что во Владимире заботятся о деревьях? А это точно забота? Например, Госстрой РФ с этим мнением не согласен и в своем приказе от 15.12.1999 № 153 “Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации” утверждает прямо и конкретно:

Мне не удалось найти ни одного регламентирующего документа, который бы поощрял массовую побелку деревьев в городе, все, наоборот, критикуют и даже прямо запрещают данный подход. Есть всевозможные садовые практики, в том числе и зарубежные, но все они относятся к раненым деревьям, молодым саженцам или садам с дорогими фруктовыми посадками, но никак не к многолетним крепким городским тополям и липам, тем более в историческом центре города.

А вы видели, как у нас проводят кронирование? Места срезов не обрабатывают, зато обязательно белят ствол. Зачем? Нет ответа. Хотя согласно зарубежным исследованиям спил, как и другие раны, нужно сразу же защищать от внешней среды: задержка даже в три дня может стать для дерева фатальной. В Москве, кстати, все срезы закрашивают специальной краской. У нас – нет.

Не красят молодые саженцы возле “Белого дома”, хотя именно молодые саженцы белить вроде бы и надо (хотя и тут мнения садоводов расходятся, кто что говорит, а нормативных документов на этот счет нет).

Посмотрим, кстати, сколько из этих деревьев приживется в агрессивной городской среде. Как показывает горький опыт, в нашем городе земля не только асфальт отторгает, но и дорогие липы в историческом центре. В общем, наблюдая за зеленым фондом города, могу сказать только одно: много разговоров о том, что Владимиру недостаточно зелени (со ссылкой на советские нормативы), но при этом налицо отсутствует понимание, как, а главное кто (!) этот зеленый фонд будет содержать…

Зато мы активно красим все, что красить необязательно. Например, бетонные столбы:

Или, например, поребрики/бордюры. Смысл окраски в пестрые черно-белые цвета? Обычно это делается, чтобы предупредить человека об опасном участке дороги. Но когда мы всю улицу Мира или Октябрьский проспект покрасили в бело-черные тона, что это значит? Вся улица опасная у нас? А если вся улица опасная, так может дешевле поставить знак «Внимание, вы заезжаете на опасную улицу»? Это точно будет дешевле и практичнее.

Ну хорошо, а с какой целью в черно-белый цвет красят бордюры на тротуарах?

Здесь-то уж какая опасность подстерегает пешеходов? Самое главное, покрасив что-то один раз, придется красить это постоянно. Ведь красят прямо по грязи, дешевыми красками… И вот серый, монотонный бордюр за пару месяцев превращается в облезлое нечто. Зачем?

Но если верить расцветке бордюров, самая большая опасность нас подстерегает в парке Пушкина. Здесь бордюры привлекают максимум внимания. Будьте осторожны – рядом опасность! Не совсем понятно где, но ведь именно для этих целей была придумана такая пестрая раскраска.

И вот теперь эти бело-желтые бордюры придется красить каждый год, потому что внешний вид у покрашенного не по технологии бордюра придет в негодность очень быстро. А платим за все это великолепие мы, налогоплательщики.

Задача бордюра – отделять грунт от асфальта. Только и всего. А не привлекать к себе излишнее внимание. Делая бордюр желто-белым и крася деревья в белый цвет, мы только нарушаем эстетику нашего древнего города и добавляем визуального шума. Был лично свидетелем, как иностранные туристы искренне интересовались, зачем нужна такая покраска. У гида ответа не было.

Вообще, если проследить за тенденциями этой весны, то в новостной ленте можно встретить следующее:

Воронеж отказался от побелки деревьев.

Московская область отказалась от побелки деревьев.

В Белгороде отказались от побелки деревьев.

Барнаульские архитекторы против покраски деревьев.

А теперь представьте, сколько денег в размере страны сэкономим? Например, для Белгорода экономия составила более 7 миллионов рублей. Гигантские деньги, которые теперь белгородцы планируют потратить на обновление спецтехники! По секрету скажу, что ВлГУ, как и положено передовым научным структурам, тоже попали в правильные тренды и в этом году, отказавшись от побелки деревьев на своей территории!

Тенденция хорошая, правильная. Каждое действие, выполняемое за деньги, должно быть осмысленным и решать какие-то определенные задачи. Это в армии, чтобы занять чем-то “срочников”, раньше заставляли красить траву. Но мы же с вами не в армии? Поэтому хочется верить, что людей, которые задаются вопросом «Зачем?» в нашем городе станет больше, а там, глядишь, и мы тоже сможем найти несколько миллионов рублей на обновление парка спецтехники. Да и визуальный шум нам ни к чему – нам и так есть что показать миру!

Виктор Волчек

Фото автора