6 световых сигналов на дороге, которые должен знать каждый

Есть ли язык сигналов у водителей на дороге? Конечно, есть, и вы наверняка его замечали. Как правило, все знают парочку таких знаков, но не более. Впереди дачный сезон, машин становится все больше, поэтому мы решили спросить у опытного водителя и таксиста Ильи Исаева о самых распространенных знаках водителей на дороге, с которыми должны быть знакомы все.

1. Короткое мигание «аварийкой»

Как выглядит: указатели поворотов мигают два-три раза.

Что означает: благодарность или извинение.

Чаще всего именно этот жест можно увидеть на дороге. И если вы уже водитель, то, несомненно, о нем знаете. Используется в ситуациях, когда вам уступили дорогу и вы хотите поблагодарить другого водителя за это. Или же вы подрезали машину достаточно резко и хотите извиниться.

2. Долгое мигание «аварийкой»

Как выглядит: указатели поворотов мигают несколько секунд.

Что означает: предупреждение.

Сигнал, который нечасто встретишь, тем не менее он дает знать другим водителям об опасности на дороге. Например, вы уже заметили какое-то препятствие на дороге или аварию. А водитель сзади вас этого не видит, тогда можно включить «аварийку», чтобы предупредить.

Также можно таким образом предупреждать о том, что вы собираетесь остановиться. Для этого нужно мигнуть правым поворотником и включить «аварийку». Это скажет водителю, который следует за вами, что вы собираетесь не перестраиваться, а остановиться.

3. Короткое мигание фарами

Как выглядит: однократная или двукратная вспышка.

Что означает: «проезжай – уступаю».

Чаще всего такой жест можно встретить в городе. На перекрестке или в пробке водитель может подать такой сигнал, говоря о том, что пропускает вас. С вашей же стороны стоит поднять открытую ладонь, чтобы показать, что вы поняли и приступаете к маневру. Кстати, часто водители таким образом показывают неуверенным пешеходам, что можно переходить дорогу. Поэтому их это тоже касается.

4. Долгое мигание фарами

Как выглядит: продолжительные вспышки, иногда со звуковым сигналом.

Что означает: предупреждение об опасности или просьба уступить дорогу.

Этот сигнал часто можно увидеть на трассах. На встречной полосе водители могут начать мигать в случае, если впереди вас ждет препятствие, авария или пост ДПС. Если вы видите такой сигнал, то нужно снизить скорость и быть предельно внимательным.

Также этот жест может означать, что вы их слепите дальним светом фар. И так они просят переключиться на ближний.

Есть еще одно значение – уступи дорогу. Когда сзади идущая машина едет с большей скоростью, чем вы, она может заблаговременно начать мигать фарами, чтобы вы уступили дорогу и ей не пришлось снижать скорость или перестраиваться.

5. Мигание габаритами

Как выглядит: задние габариты включаются и отключаются пару раз.

Что означает: призыв соблюдать дистанцию.

Многие не знают этого жеста, хотя переживают, когда сзади машина находится cлишком близко. Этот сигнал вы можете подать как раз в случае, когда хотите призвать водителя сзади держать дистанцию. Тогда он примет их за торможение и сам снизит скорость.

6. Мигание левым или правым поворотником

Как выглядит: включение одного из поворотников.

Что означает: «Не обгоняй: опасно!» или «Свободно – обгоняй!».

Этот сигнал часто используют фуры, потому что в них водители сидят высоко и видят все, что происходит на дороге. Если вы собрались обогнать машину и видите, что водитель подмигнул вам левым поворотником, то возвращайтесь на свою полосу. Это значит, что на встречке кто-то есть. Если же водитель включил правый поворотник, то он сообщает, что дорога свободна и можно спокойно обгонять. В любом случае принимать решение об обгоне можете только вы. Так что всегда сами убеждайтесь в отсутствии опасности на дороге.

А после обгона не забудьте подмигнуть водителю «аварийкой». Ему будет приятно!

Юлия Митина

Заглавная фотография: truesharing.ru