Кого остужает Студеная гора?

От улиц Дзержинского и Дворянской до проспекта Ленина идет улица Студёная Гора. Название свое она унаследовала от естественной возвышенности, расположенной в этом месте города. Название самой Студёной горы имеет несколько объяснений. Одно из них самое простое и, скорее всего, самое верное. На горе более ветрено и заметно прохладнее, чем на более низких территориях Владимира, что особенно ощущается осенью, зимой и весной.

Заметное понижение температуры на Студеной горе заметили еще при первых метеорологических измерениях в XIX веке. А в древности Студёная гора была самым высоким местом, с которого просматривался весь Владимир и даже его окрестности. Даже в середине XX века гребень Студеной горы поднимался на 164 метра над уровнем моря и на 75 метров над Клязьмой. Отсюда и постоянный ветродуй с реки.

Любовный треугольник в основании названия

Есть и другие версии названия Студеной горы. По преданию, здесь встретились две жены (!) князя Александра Невского, чтобы дождаться его на подъезде к городу и выяснить отношения в своем княжеском любовном треугольнике. Однако гнев женщин на ветерке поостыл, они раскаялись в том, что враждовали и ревновали. И решили постричься в монахини. Вот поэтому люди стали называть гору Студёной – потому что остудила вражду.

Предание про двух жен Александра Невского и Студёную гору изложил в стихах поэт Иван Долгоруков, который был в начале XIX века владимирским гражданским губернатором:

Отсель прекрасну гору зрю,

Студеною здесь наречену

За то, что некогда тут прю,

Ревнивой завистью возженну,

Две князя Невского жены

При встрече радостной решили,

В объятьях гордый дух смирили,

Презрев мирские суеты.

К реальной истории эта легенда никакого отношения не имеет, ибо первая супруга Александра Невского умерла до его второй женитьбы. Обе они похоронены во Владимирском Успенском женском монастыре. Однако эта пикантная легенда, легко допускающая, что у князя может быть несколько жен одновременно, оказалась очень живучей.

Обитель ямщиков

Когда Русь несколько успокоилась от татарских нашествий и опустошений, Владимир стал расширяться, обыватели его выходили из земляных его стен и селились за ними. За городом стали образовываться посады с улицами и переулками. В это время подошва Студеной горы напротив Золотых ворот была очищена от росшего на ней соснового леса и заселена обывателями.

Так, в 1588 г. из суздальской Михайловой стороны было переселено во Владимир 15 ямщиков, положивших начало владимирской Ямской слободе, располагавшейся по Московской дороге прямо за Золотыми воротами. В 1642 г. у ямщиков в четырех случаях были дополнительные дворовые места на горе Студеной. Во время пожара 1778 г. почти вся Ямская слобода выгорела и была перенесена на новое место – в район современного проспекта Ленина.

Темная сторона улицы

Легальная проституция являлась одной из тёмных сторон жизни Владимира конца XIX – начала XX веков. Три дома терпимости были на Студёной горе.

«Неизбежное зло каждого населенного места – проституция нашла себе во Владимире благодатную почву, благодаря обилию холостого населения, солдат и т.п. Здесь есть несколько правильно организованных домов терпимости, и много женщин-одиночек, принимающих на дому, или промышляющих в сумерки на Большой улице и ближайших бульварах. Главные центры этого промысла Солдатская и Новая слободы, отдаленные от города, населенные пролетариями, и окруженные оврагами и садами… Здесь можно встретить субъектов с признаками разрушительной болезни, здесь можно за ничтожную плату удовлетворить своим животным инстинктам. По сведениям полиции в домах терпимости было в 1876 году 13 женщин, из них 7 моложе 20 лет» (А.П. Субботин “Преступность в городе Владимире в 1877 г.”).

Для содержательниц борделей существовали определённые правила. Они были обязаны следить за здоровьем и гигиеной женщин, работавших у них. В дом терпимости не пускались несовершеннолетние мужчины и воспитанники учебных заведений. Окна таких домов, выходящие на улицу, были закрыты днём плотными занавесями, а вечером и ставнями.

В Государственном архиве Владимирской области сохранилось дело 1913 года «О беспорядках, произведенных нижними чинами 9-го гренадерского Сибирского полка в доме терпимости в г. Владимире Ивановой». Из него следует, что 4 января в 10 часов вечера два солдата Сибирского полка Александр Матвеев и Николай Ефремов пытались силой проникнуть в дом терпимости Ивановой, находившийся на Студеной горе. Завязалась драка с городовым Головым, с него сорвали часы, свисток, шашку и переломили в двух местах ножны, порвали башлык. За буйство и нанесение побоев городовому солдат приговорили к четырехмесячному заключению в военной тюрьме.

Приют поэтов и писателей

На четной стороне улицы стоял двухэтажный дом № 24, в котором жил писатель И.Л. Леонтьев (1855—1911). Иван Леонтьевич, по рождению петербуржец, в октябре 1892 г. переехал из Москвы во Владимир и поселился на Студеной горе, в доме Логинова. Леонтьев был известен как популярный беллетрист и драматург. Он печатался под литературным псевдонимом «Иван Щеглов».

Писатель дружил с А.П. Чеховым. Сколько теплых, шутливых писем приходило во Владимир с адресом: «Студеная гора, д. Логинова. Его высокородию Ивану Леонтьевичу Леонтьеву». В своих письмах Антон Павлович ласково называл собрата по перу Жаном.

«Милый и неизменно любезный моему сердцу Жан на Клязьме! – обращался шутливо он к Леонтьеву. – Вы мне снились в прошлую ночь. Да и вообще я вспоминаю о Вас чаще, чем вы обо мне. Студеная гора остудила Ваше сердце».

В юмористическом воображении Чехова Студеная гора представлялась Шлиссельбургом.

В начале 1897 г. Леонтьев уехал из Владимира в Петербург.

Сложившаяся в XIX веке улица называлась Студёной Горой до 1937 года, когда к 100-летию гибели поэта ее решили назвать именем Пушкина. Вернуть прежнее название удалось только в 1991 году. А были возражения: чем, дескать, Пушкин плох для названия улицы? Тем более что поэт проезжал по Студёной горе и в Болдино, и в места пугачевского восстания. Но Студеная гора вернулась! А имя поэта осталось только в названии парка в самом центре города.

Украшение Студеной горы

От улицы Дворянской по левой стороне Студеная Гора начинается со здания Михаило-Архангельской церкви, закладка которого состоялась 13 октября 1891 г. Строился храм на капитал, завещанный отставным капитаном Ф.Г. Архангельским, по плану и смете губернского инженера И.А. Карабутова. К осени 1893 г. он был готов. Здание церкви, построенное в византийском стиле, имело красивый наружный вид и было изящно внутри.

В мае 1984 г. под сводами этого храма открылась экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Часы и время», насчитывающая около 500 предметов. Здесь были собраны хронометры, будильники, секундомеры, ходики, башенные куранты и часы карманные, наручные, настольные, настенные, изготовленные в XVIII – XX веках. С боем-мелодией и с парадом затейливых фигур. Заграничного и российского, в том числе владимирского, производства.

Владимирцы могли увидеть исторические реликвии – часы знаменитых земляков, в судьбах которых ярко отразились приметы того времени, которому они принадлежали. Здесь были выставлены, например, часы семьи Алябьевых. Именно они, по легенде, описаны Грибоедовым в «Горе от ума». Тут находились и часы одного из братьев Танеевых, ученого Владимира Ивановича, часы авроровца Краснова, организатора владимирской комсомолии Герасима Фейгина. Хронометр диктора Юрия Левитана, по которому он сверял время в студии Всесоюзного радио. Секундомер, побывавший и отлично поработавший в космосе с нашим земляком, космонавтом Валерием Кубасовым на борту «Союза-6».

В 90-е годы экспозиция музея была свернута, а храм Михаила Архангела возвращен Русской православной церкви. Купол его украсил уникальный хрустальный крест. В недавние годы была построена колокольня. Это очень популярный и влиятельный храм, настоятель которого возглавляет Владимирское благочиние епархии. В деревянном доме рядом с храмом находится Паломническая служба.

Дворянская богадельня Рахмановой

Дом № 3 на улице Студеная Гора в XIX веке принадлежал дворянскому семейству Рахмановых. На средства Зинаиды Дмитриевны Рахмановой согласно ее завещанию 1 января 1906 г. владимирское дворянство открыло в ее доме богадельню для бедных дворянок на 25 призреваемых. Содержалась она на процент с капитала 294500 руб. и недвижимое имущество с доходом в 720 руб. в год. Престарелую, даже обедневшую, знать не устраивала простецкая богадельня около Князь-Владимирского кладбища. Так что воля Зинаиды Дмитриевны Рахмановой была очень своевременной.

После революции дворянскую богадельню превратили в приют для беспризорников, потом в туберкулезную больницу. 12 декабря 1920 г. в здании открылась первая в губернском городе детская больница на 30 коек. В тяжелые годы войны при больнице был организован санаторий для ослабленных детей. В нем, под личным наблюдением заслуженного врача республики А.Я. Ревякина было возвращено к жизни более 100 детей.

Больница в этом здании располагалась до 2002 г. Сейчас оно принадлежит Сбербанку. Завершает нечетную сторону видовая жилая «сталинка» (дом № 7) с детской стоматологической поликлиникой на первом этаже.

Особенности четной стороны

Сносом старых деревянных домов объясняются пропуски в нумерации домов на четной стороне: начинается с номера 6а, затем идет сразу 14-й и т.д. На месте деревянных домиков частного сектора недавно возведен большой жилой дом с офисными помещениями (дом № 14). Некоторые архитекторы раскритиковали его за излишнюю высотность именно для этой части города и Студёной горы.

За поворотом на Садовую площадь высятся два корпуса гостиницы «Заря» (дома № 36 и 36а) — старый и новый. Многие помещения в корпусах сдаются в аренду. В стык со старым корпусом «Зари», прямо на повороте, возведен новый торгово-офисный центр (дом № 34), в котором расположено много магазинов и организаций, в том числе Торгово-промышленная палата области.

Но, кроме первой линии домов, с обеих сторон улица имеет и вторую линию. Причем в начале улицы строения второй линии расположены намного ниже по рельефу местности. На второй линии четной стороны находятся детская поликлиника №1 (дом № 20а) и несколько жилых новостроек. За новым корпусом гостиницы «Заря» — еще одно торгово-офисное здание (дом № 44а).

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева